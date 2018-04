Cochabamba: Retiran proyecto de ley de enajenación de mercados 



27/04/2018 - 08:52:46

Opinión.- El 19 de abril, en una multitudinaria concentración el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, fue ovacionado al entregar el proyecto de ley de propiedad para comerciantes ante el Concejo Municipal. Sin embargo, horas más tarde, el documento fue retirado por no cumplir con los requisitos, mientras el comerciantado cree que en unos días las autoridades tratarán la iniciativa.



El presidente del Concejo Municipal, Iván Tellería, confirmó que la documentación no se encuentra en la institución pública. “Ha sido retirado (el proyecto de ley) por el ejecutivo porque no cumplía requisitos de forma. Faltaba una nota para su ingreso formal”.



El concejal Edwin Jiménez señaló que no llegó la documentación a la comisión, porque faltaba la rúbrica de la autoridad municipal. “No se siguió el conducto regular. Faltaba la firma del Alcalde remitiendo la nota al presidente del Concejo Municipal”.



Por su parte, el dirigente del mercado La Pampa Ronald Durán dijo que hará el seguimiento para que los concejales discutan la aprobación o no del documento. “Se ha presentado el proyecto. Con estos problemas del Alcalde me imagino que recién fijarán la fecha para que traten”.



La concejala Celima Torrico considera que la entrega fue parte de una acción política. “Convocaron a los comerciantes con mentiras. El proyecto fue retirado porque estaba incompleto. Quiero ser sincera con el comerciantado y decirles que no conocemos nada del proyecto”.



El proyecto, que debía tratarse en 15 días después de su entrega, hoy está postergado por falta de la firma del Alcalde, quien cumple detención domiciliaria por presunta corrupción en el caso mochilas chinas.



Desde la época de campaña electoral, Leyes propuso la transferencia de puestos a los comerciantes.



Tras ocho días



El proyecto de ley de propiedad de mercados se encuentra paralizado, después de que el ejecutivo lo retiró del Concejo Municipal.