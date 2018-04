Chuquisaca anuncia paro en defensa de sus derechos



El Diario.- El departamento de Chuquisaca está presto a cumplir un paro de actividades en protesta de la aprobación de la ley de límites, sabiendo que no se resolvió la impugnación a la resolución 090/2018 que favorece a Santa Cruz, informó Lourdes Millares, diputada de Unidad Demócrata (UD).



“El Comité Cívico ya convocó de emergencia a todas las instituciones cívicas de Chuquisaca, la Gobernación también ha hecho conocer que va activar todos los mecanismos legales que existen”, informó la legisladora.



La organización de un paro de actividades que está gestando el departamento de Chuquisaca tiene el objetivo de defender los derechos del departamento ante ciertos actos pendiente que todavía debe resolver el Órgano Ejecutivo, según la diputada.



“Buscamos defender la tutela de nuestros derechos, nosotros como departamentos necesitamos que se solucione la impugnación de la resolución 090/2018, está pendiente el pronunciamiento del Órgano Ejecutivo pero han resuelto llevar adelante otro acto que es la aprobación de la Ley en el Senado Nacional”, sostuvo.



Advirtió Millares que se está vulnerando los derechos de Chuquisaca con las acciones que está haciendo Santa Cruz de sobrepasar la acción de inconstitucionalidad, al querer descongelar las regalías. En caso de actuar al margen de la ley los jueces serían sujetos de una demanda.



PRESIDENTE DEL SENADO



Por su parte, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, explicó que la aprobación de límites no tiene nada que ver con los tema de Incahuasi.



“La aprobación de la ley de límites no tiene nada que ver con el campo de Incahuasi, es una delimitación que está a 200 kilómetros del pozo por lo tanto no tiene nada que ver con la disputa de regalías y limites en la zona de Incahuasi”, aseguró.



Sostuvo que la ley aprobada por su organismo se remitió a resolver el tema de límites que había sido paralizado hace mucho tiempo atrás y que dichos límites están lejos del pozo Incahuasi.



“El tema de Incahuasi, es otro y lo que nosotros hicimos es darle vida a esos 30 vértices los que marcan entre Villa Serrano en Chuquisaca y Pucara en Santa Cruz, o sea no se vincula para nada en el tema de Incahuasi porque este está dentro de los otros 90 vértices, y creo que es una afán de engañar y confundir a la gente”, asevero Gonzales.



Reiteró que solo se delimitó un espacio fronterizo “lamento mucho que se le haya hecho creer a la gente en Chuquisaca que con esta ley, que hemos tratado en el Senado, se cierra toda la disputa en torno a Incahuasi y todos los temas sobre límites”, señaló el Presidente del Senado.