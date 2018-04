Expresidente Rodríguez dice estar abierto a cualquier investigación por el caso Lava Jato



27/04/2018 - 08:20:22

La Razón.- “Yo estoy abierto cualquier investigación porque creo que corresponde dar la transparencia sobre los actos de cada uno de los gobiernos, el mío está abierto”. Así respondió el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé ante la consulta sobre la indagación que se inició desde el Legislativo por el caso Lava Jato y sus posibles vinculaciones con Bolivia.



La vinculación del exmandatario y actual agente en la demanda marítima y del Silala ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso es por los presuntos sobornos en el proceso de contratación de la empresa brasileña Camargo-Correa para la construcción del tramo Roboré-El Carmen.



Las negociaciones que dieron como resultado el contrato comenzaron en 2004 entre los gobiernos del entonces expresidente, Carlos Mesa, de Bolivia y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva. Sin embargo, según el expresidente Mesa, fue en el gobierno que lo sucedió que se estableció la firma del contrato, es decir, de Rodríguez Veltzé.



“De mi parte tengo la disposición de contribuir y esclarecer aquello que desee investigarse y que, entiendo, debe ser conducido por las autoridades competentes”, afirmó Rodríguez quien aseguró no tener “nada que esconder” ante la investigación.



La Comisión Especial Mixta de Investigación del Legislativo comenzó a funcionar y este 25 de abril decidió iniciar la investigación desde la gestión del expresidente Mesa. Según la presidenta de la Comisión legislativa, diputada Susana Rivero, durante ese gobierno hubo una carta de intenciones que en el punto 14 se menciona una línea de crédito de $us 600 millones para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen.



La comisión requerirá información a distintas entidades estatales, entre ellas, la Procuraduría General del Estado, Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Fundempresa, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas y a los ministerios de Obras Públicas, Economía y Finanzas Públicas, Presidencia y Relaciones Exteriores para realizar la investigación.



El expresidente no descartó colaborar en la otra comisión paralela del Legislativo, que pertenece a la oposición, ya que consideró fundamental que se esclarezca el caso.



“Yo no estoy en la disputa política entre oposición y oficialismo, ni lo voy a estar, ni voy a prestarme a salirme de esta premisa que es mi disposición para que se investigue lo que tenga que investigarse”, añadió.