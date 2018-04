Presidente del Senado admite que el doble aguinaldo es una medida política



27/04/2018 - 08:18:31

El Día.- Solo una debacle en la economía podría afectar el crecimiento y hacer que no pase del 4,5% y evitar el pago del doble aguinaldo este año, declaró el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, al reconocer que es una medida política.



Consultado si la decisión de pagar el doble aguinaldo es política, Gonzales respondió: "¿Qué no es político?, todo es político, hasta lo que me estás preguntando es político", sostuvo.



Los opositores han tildado de "electoral" la decisión del Gobierno de pagar el doble aguinaldo sin que se conozca previamente el crecimiento del Producto Interno Bruto que es la base para establecer el pago o no del beneficio.



El presidente Evo Morales se comprometió con la Central Obrera Boliviana a cancelar el doble aguinaldo en diciembre de 2018, en una reunión en la que también acordaron el incremento salarial del 3% al mínimo nacional y 5,5% al haber básico.



"¿Qué tendría que pasar en los próximos dos meses del período con el que se medirá la economía para (decidir el pago del segundo aguinaldo), que haga que la economía que está con muy buenos signos se debilite de tal manera que no lleguemos a ese rango del 4,5%?" se preguntó el legislador. Es algo "poco probable", explicó.



Gonzales sostuvo que el año pasado en esta misma época era previsible que la economía no crecería igual o más del 4,5%, nivel que está definido de acuerdo a un decreto supremo.



"Las cifras que el año pasado nos indicaban que difícilmente íbamos a poder llegar al 4,5% (indicaban) una suerte de previsión de que difícilmente se iba a alcanzar ese registro, porque la economía no había crecido al ritmo que crece en estos meses de este año", sostuvo.



Insistió que en el marco económico "estamos totalmente cubiertos" y rechazó los argumentos de que el pago del segundo aguinaldo tiene fines electorales, porque el presidente Evo Morales -dijo-no necesitó de ello desde las elecciones de 2005 para ganar elecciones.



La diputada opositora Lourdes Millares dijo que ese aguinaldo es el "bono electoral" en el marco de un "cálculo político" con miras a las elecciones nacionales de 2019. "El doble aguinaldo responde a la caída estrepitosa de la popularidad del presidente Evo Morales", sostuvo.



En esta misma línea, la senadora Lourdes Landívar calificó de "demagógica y absolutamente política" generar el doble aguinaldo cuando este tema debía resolverse una vez que se conozca el crecimiento económico. "Pero ya está aprobado por el Presidente (Evo Morales) es una posición política porque al año tenemos un año de elecciones".