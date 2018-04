Proyecto fija cinco causas para crear empresas sociales



27/04/2018 - 07:54:00

Los Tiempos.- La Asamblea Legislativa fijará al menos cinco causas para que una empresa privada pase a propiedad de los trabajadores, bajo la figura legal de “empresa social” con el fin de preservar las fuentes de empleo de los trabajadores.



Este miércoles, el Senado aprobó en sus estaciones en grande y detalle el proyecto de Ley de Empresas Sociales que fue remitido a Diputados con modificaciones, en medio del rechazo de la oposición, porque es una norma que atenta contra la propiedad privada.



El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, calificó la ley como una medida “razonable”, que tomó en cuenta algunas propuestas de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), pero que estos introdujeron otros temas que apuntaban a inviabilizar la ley.



Si una empresa no paga salarios, AFP o Caja Nacional de Salud durante tres meses, o si suspende o disminuye sus actividades productivas, podrá ser tomada por los empresarios. Tras la requisa de la compañía, se crearía la “Empresa Social”.



“Cuando acordamos una mesa técnica para el martes (los empresarios) plantearon propuestas que no estaban incluidas en un primer momento, no sé de dónde sacaron eso y que en muchos casos hacían inviable la norma, es decir, se notaba que había una actitud de inviabilizar que los trabajadores tenga una empresa social”, sostuvo.



Por ejemplo, dijo, los empresarios sugirieron que cuando una empresa esté quebrada, durante la fase de concurso de acreedores o liquidación, todos los trabajadores “por unanimidad” debían estar de acuerdo con la constitución de la empresa social. Añadió que también quieren que se proceda cuando exista sentencia ejecutoriada por deudas de salarios.







Los empresarios indican que las causales son muy laxas y atentan contra la propiedad privada.







LA ANP RECHAZA EL PROYECTO DE LEY



La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que congrega a diarios, revistas y la agencia ANF, lamentó que prosiga en la Asamblea Legislativa el debate del Proyecto de Ley de Creación de Empresas Sociales, ya que “alentará el sabotaje y la ineficiencia de los trabajadores de unidades productivas y de servicios con la finalidad de apropiarse de las empresas”.







GABINETE ABORDARÁ INVERSIÓN Y TRANSPARENCIA



El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, anunció el jueves que el gabinete ampliado, que se realizará hoy, en instalaciones del Ministerio de Educación, abordará dos temas importantes: inversión pública y transparencia en la gestión pública, entre otros.



“Inversión pública y transparencia en la gestión pública son temas que va a abordar el gabinete ampliado que ha sido convocado por el presidente Evo Morales para mañana viernes a partir de las 8:00 de la mañana en instalaciones del Ministerio de Educación”, explicó en conferencia de prensa.



Dijo que esa reunión, que fue implementada en la administración de Morales, será presidida como es habitual por el propio mandatario, y participarán el vicepresidente, Álvaro García Linera, los ministros, viceministros y directores de las instituciones desconcentradas y empresas públicas. Rada anticipó que en el primer tema se evaluará la inversión pública en diferentes áreas: educación, salud e industria, entre otras.



“Todas estas autoridades nos vamos a reunir en el gabinete ampliado. Como ustedes saben, la realización de gabinetes ampliados es una costumbre que el Gobierno del presidente Evo Morales ha adoptado hace años, por lo menos dos gabinetes ampliados en cada gestión para abordar distintos temas de la gestión pública”, subrayó.



El Ministro de la Presidencia dijo que se prevé que la reunión concluya en horas de la tarde, para informar las conclusiones.