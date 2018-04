Ley alentará sabotaje y apropiación forzada de empresas



27/04/2018 - 07:52:29

El Diario.- La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) advirtió que el proyecto de ley de Creación de Empresas Sociales que se debate en la Asamblea Legislativa alentará el sabotaje y la ineficiencia de los trabajadores de unidades productivas y servicios con la finalidad de apropiarse de las empresas privadas.



Un documento difundido, ayer, por la organización que representa a diarios, revistas, semanarios y una agencia de noticias, concluye que la aplicación de la norma impulsará la creación de empresas informales que no otorgan estabilidad laboral y eluden el pago de obligaciones sociales a sus trabajadores. El empleo de calidad caerá y será reemplazado por ocupaciones temporales al margen de las normas de protección social.



PROYECTO



La propuesta genera condiciones adversas a la inversión privada y un ambiente de inseguridad para la creación o fortalecimiento de empresas a cargo del empresariado boliviano. En particular el inciso c) del Artículo 4 de esta nueva norma que impulsa el cierre de las empresas, fomentará la mediocridad, el sabotaje y la baja productividad para que pasen a manos de los trabajadores. Con este tipo de normas comienza la destrucción de una cultura y práctica de la actividad económica en armonía entre empleadores y trabajadores, mediados por un orden jurídico que ahora sufre ruptura.



ARTÍCULO 4



El parágrafo II del artículo 4 del proyecto concentra su atención en el “cierre o abandono injustificado de una empresa privada” y excluye las otras formas de organización, tales como la comunitaria, estatal y social cooperativa, reconocidas en el artículo 306 de la Constitución Política del Estado (CPE). Ello denota un propósito explícito de afectar a un sector que genera actividad económica, tributa, crea empleo, ofrece capacitación a sus dependientes y es el sustento económico del país.



La Carta Magna en el artículo 311 expresa que “todas las formas de organización económica (…) gozarán de igualdad jurídica ante la ley”, pero el proyecto derriba este principio.



La norma en debate violenta el artículo 308 de la Constitución que “reconoce, respeta y protege la iniciativa privada”, “garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales”. “Este principio constitucional se interpreta como un reconocimiento a la libertad del empresario de crear o cerrar una empresa cuando los resultados no garantizan la continuidad de una actividad económica”, dijo el pronunciamiento.



La ANP convoca a la ciudadanía a preservar las fuentes de empleo generadas por el sector privado y el respeto a la Constitución que garantiza toda forma de actividad económica promovida por empresarios que creen en la construcción de una sociedad de justicia, con respeto al trabajo honesto y las normas que protegen las libertades y la democracia.



Convoca a los trabajadores a preservar sus fuentes de empleo y rechazar toda acción oportunista de una dirigencia sindical animada por una voracidad de poder a cualquier costo.