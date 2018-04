La meta de crecimiento oficial va contra previsión de 3 organismos



27/04/2018 - 07:50:45

Página Siete.- Tres organismos internacionales prevén que el crecimiento económico del país no superará un 4% este año, pese a que el Gobierno asegura una tasa por encima de 4,5% y garantiza el pago del doble aguinaldo.





En su reciente informe Perspectivas Económicas Mundiales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó un crecimiento económico de 4% para Bolivia este año y de 3,8% para 2019, ligeramente inferiores al 4,2% registrado en 2017.





Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia, el Producto Interno Bruto (PIB) del país alcanzó un crecimiento del 3,82% entre enero y septiembre del año pasado y la meta fijada por el Ministerio de Economía en el Presupuesto General del Estado para este año es del 4,7%.





El Banco Mundial por su lado en otro informe, presentado el 17 de abril, anticipó una expansión de sólo 3,9% para Bolivia, inferior a la tasa de 4,2% de 2017, aunque la entidad destaca la recuperación de los precios del gas natural.





En diciembre del año pasado, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) proyectó un 4% de crecimiento para la economía boliviana.





El ministro de Economía, Mario Guillén, afirmó ayer que el anuncio de pagar un doble aguinaldo este año tiene que ver con algunos indicadores económicos que se registraron durante este primer trimestre, es el caso de la venta de mayores volúmenes de gas natural a Brasil, además de la mejora en el pago de las utilidades del sector minero y más ingresos por IVA.





“Hay que mirar algunos indicadores. Cuando nosotros anunciamos en septiembre (2017) que no se iba a pagar el doble aguinaldo mostrábamos que el crecimiento estaba en 3,9% y ahora cerramos con un 4,2%. Solamente haciendo aritmética el crecimiento del país del segundo semestre está en el orden del 4,7%, 4,9% para haber cerrado con el 4,2%”, argumentó.





Sustentó que si durante el primer semestre se mantiene la misma dinámica de la economía, es muy probable que se pague el segundo aguinaldo este año.





Citó que las razones que apuntan al pago del beneficio son que durante el primer trimestre se observó un mayor volumen de venta de gas a Brasil, hecho que repercutirá en el crecimiento económico y la inversión pública durante los primeros tres meses de este año e influirá en el sector de la construcción.





“Vemos también que el sector minero pagó utilidades elevadas. El IVA interno está creciendo, lo que muestra la dinámica de la economía en este primer trimestre. Eso nos hace prever que con todas estas variables y las variables macroeconómicas nosotros hemos podido hacer una proyección al crecimiento a junio que estará por encima del 4,5%”, remarcó.





Al respecto, el experto Gonzalo Quiroga afirmó que es irresponsable empezar a pensar en un doble aguinaldo a estas altura, tomando en cuenta las condiciones económicas que tiene Bolivia.





Añadió que este año se tendrá las mismas cifras de 2017 y la expansión no superará el 4,2%.



El Decreto Supremo 1802 del 20 de noviembre de 2013 condiciona el pago del segundo aguinaldo, a que en cada gestión fiscal el crecimiento anual del PIB debe superar el 4,5%. Se pagó en 2013, 2014 y 2015, pero en 2016 y 2017 ya no se alcanzó la meta.