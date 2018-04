Gobernación de Chuquisaca analiza acciones legales contra juez que ordenó descongelamiento de regalías



26/04/2018 - 21:17:11

Sucre, (ABI).- El equipo jurídico de la gobernación de Chuquisaca analiza el iniciar acciones legales y disciplinarias contra el juez de garantías, Luis Alberto Guzmán, quien ordenó el descongelamiento de los recursos de las regalías del campo gasífero Incahuasi a favor de Santa Cruz, anunció el jueves el jefe de gabinete departamental Eberth Almendras.



"El equipo jurídico está analizando iniciar las acciones legales correspondientes y disciplinarias contra este juez, porque no podemos permitir que jueces inescrupulosos, que jueces, no sabemos por qué tipo de intereses, estén creando inseguridad en los fallos constitucionales", advirtió en conferencia de prensa.



Almendras remarcó que no es admisible que un juez de garantías, a través de una acción de cumplimiento, deje sin efecto una sentencia constitucional pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



Recordó que, en noviembre de 2017, TCP emitió un fallo que suspende el pago de regalías por el campo gasífero Incahuasi y deja los recursos en custodia, en tanto se realice un estudio técnico sobre la delimitación interdepartamental entre Santa Cruz y Chuquisaca.



Asimismo, indicó que, en el equipo jurídico, determinó presentar un memorial de enmienda y complementación para dejar sin efecto la resolución del juez.



"El juez, en todo caso pueda obrar lo que corresponde en derecho y declarar improcedente esa acción de cumplimento presentada por Santa Cruz", complementó.