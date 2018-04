Dueños de empresa que vendió mochilas a Alcaldía de Cochabamba huyen de la justicia: Jiménez



26/04/2018 - 21:15:26

Cochabamba, (ABI).- El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, dijo el jueves que los representantes legales de la empresa accidental "26 de febrero", María René Ramírez y Néstor García, huyen de la acción de la justicia, porque no se presentaron a declarar ante la Fiscalía, por la venta con sobreprecio de útiles y mochilas escolares de este año a la Alcaldía de Cochabamba.



"Entendemos ahora que estarían rehuyendo de la justicia hasta este momento porque no se presentaron a declarar ante el Ministerio Público", dijo en una conferencia de prensa.



Explicó que los ejecutivos de la compañía cuestionada debían presentarse el 25 de abril en la Fiscalía, por lo que manifestó se espera que los operadores de justicia a cargo del caso hagan los esfuerzos necesarios para encontrar a ambos empresarios.



Dijo que llama la atención que los dueños de la empresa accidental "26 de Febrero" aparecieron hace algunas semanas para aceptar una solicitud de la Alcaldía de Cochabamba, para la resolución del contrato de venta de los útiles y las mochilas escolares.



"Esto quiere decir que siguen en contacto y coordinación con funcionarios y autoridades del municipio, pero no quieren responder ante la justicia", dijo.



La autoridad señaló que los empresarios buscan obstaculizar la investigación del caso, con su negativa de comparecer ante el Ministerio Público.



El 3 de abril, la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba tras recibir información sobre que los útiles y las mochilas fueron provistos por la empresa accidental "26 de Febrero", que compró el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos, pero el Gobierno municipal pagó 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.