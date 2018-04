Juez ordena la reposición de regalías de Incahuasi para Santa Cruz en un lapso de cinco días



26/04/2018 - 17:47:11

Santa Cruz, (ABI).- El juez de garantías, Luis Alberto Guzmán, ordenó el jueves el descongelamiento de los recursos de las regalías del campo gasífero Incahuasi en favor de Santa Cruz, en un plazo de cinco días.



"Se dispone ordenar a la empresa asignada a través de su representante legal para que deje sin efecto (la custodia), suspenda y cancele las regalías al departamento de Santa Cruz esto, dada la inmediatez del presente acto, sea en el plazo de cinco días", manifestó la autoridad judicial en la parte resolutiva de la audiencia legal que se realizó en la ciudad de Santa Cruz.



En noviembre pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo que suspende el pago de regalías por el campo gasífero Incahuasi y deja los recursos en custodia, en tanto se realice un estudio técnico sobre la delimitación interdepartamental entre Santa Cruz y Chuquisaca.



En la audiencia participaron los representantes de ambas regiones; por el lado de Santa Cruz la senadora y el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra y Henry Cabrera, respectivamente, y por Chuquisaca estuvieron representantes de la Gobernación de ese departamento, a la cabeza de su secretario jurídico, Armin Cortez.



El juez aclaró que ese dictamen no vulnera la sentencia del TCP.



El jurista dijo que ambos aspectos están resueltos, por dos leyes emitidas en 1898 y 1912 que establecen los límites departamentales y por un estudio técnico de la consultora internacional GLJ Petroleum, que determina que el campo Incahuasi se encuentra en su totalidad en la jurisdicción de Santa Cruz.



Guzmán agregó que la sentencia del TCP en ningún momento anula el informe técnico que presentó, el 15 de noviembre, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).



Por su parte, Cabrera, saludó la resolución del juez, porque -dijo- permite a esa región reponer 200 millones de bolivianos que le fueron confiscados durante seis meses, lo que provocó paralización de obras.



"Se determinó que el 100% del reservorio hidrocarburífero está en suelo cruceño, no hay necesidad de un nuevo estudio", agregó tras la audiencia.



Por su parte, los representantes de Chuquisaca sostienen que no se demarcaron los límites y consideraron que el juez "no supo interpretar la sentencia del TCP", por lo que anunciaron acciones legales para revertir ese fallo.