Avengers: Infinity War rompe récords en su primer día



26/04/2018 - 17:23:40

El Comercio.- Aún no se estrena oficialmente en Estados Unidos, pero "Avengers: Infinity War" ya llegó a los cines de otros países, donde ya rompe récords de audiencia. Así los reportan las primeras cifras a las que tuvo acceso Entertainment Weekly.



"Avengers: Infinity War", en aproximadamente 24 horas desde que empezó a proyectarse en mercados internacionales, rompió estos récords:



Mayor recaudación en día de apertura en la historia de Hong Kong.



Mayor recaudación en un día en la historia de Corea del Sur.



Segunda mayor recaudación en un día en Australia (después de "Star Wars: The Force Awakens").



Se estima que en su primera semana de estreno "Avengers: Infinity War" podría conseguir más de US$ 235 millones de dólares y, de continuar con su popularidad, podría convertirse en el mayor estreno de todos los tiempos.



Pero antes de eso la cinta tendrá que superar la recaudación de "Black Panther", película del mismo estudio que ha conseguido más de US$ 1.300 millones en todo el mundo en lo que va del año.



"Avengers: Infinity War" sigue a los Vengadores y Guardianes de la Galaxia, quienes hacen equipo para detener los planes de Thanos (Josh Brolin), villano que busca apoderarse de las seis Gemas del Infinito para así acabar con la mitad del Universo.



Esta cinta es el inicio del fin para la primera década del Universo Cinematográfico de Marvel, que empezó en 2008 con el lanzamiento de "Iron Man". Desde entonces todo lo que ha producido el estudio ha sido un éxito.