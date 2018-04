Bill Cosby declarado culpable en caso de abuso sexual



26/04/2018 - 17:15:07

VOA.- El actor estadounidense Bill Cosby fue declarado culpable el jueves por drogar y abusar sexualmente de una mujer hace más de una década.



Cosby, de 80 años, se convierte en la primera celebridad de la era #MeToo sentenciado con lo que se cierra la espectacular caída de un comediante que rompió barreras raciales en Hollywood en su camino al estrellato televisivo como el papá de Estados Unidos.



Cosby podría enfrentar hasta 30 años de prisión al ser declarado culpable de los tres cargos, lo que significaría que podría terminar pasando sus últimos años en prisión.



Por su parte, el abogado defensor de Bill Cosby indicó que la “lucha no ha terminado” y que planean apelar el fallo.



Durante el juicio, Cosby ha señalado que la relación con la empleada de la Universidad de Temple Andrea Constand en su casa suburbana de Filadelfia en 2004 fue consentida.



Cosby escuchó el veredicto estoicamente, pero momentos más tarde arremetió fuertemente contra el fiscal Kevin Steele y insultó después de que el fiscal pidiera que Cosby fuera encarcelado de inmediato porque podría huir.



Finalmente, el juez decidió que Cosby puede permanecer en libertad bajo fianza mientras espera la sentencia.



El veredicto se produjo después de un nuevo juicio de dos semanas en el que los fiscales presentaron a otras cinco mujeres en el estrado que declararon que Cosby, casado durante 54 años, las drogó y las violó también. Una de esas mujeres le preguntó entre lágrimas: "¿Recuerdas, verdad, señor Cosby?"



El panel de siete hombres y cinco mujeres llegó a un veredicto después de deliberar 14 horas durante dos días, reivindicando la decisión de los fiscales de volver a juzgar a Cosby, luego que su primer juicio terminó con un jurado no pudo llegar a un veredicto hace menos de un año.



Constand, de 45 años, una ex administradora del equipo femenino de básquetbol de Temple, le dijo al jurado que Cosby la drogó con tres pastillas azules que llamó“tus amigos” y luego la penetró con los dedos mientras yacía inmovilizada, incapaz de resistirse o decir que no.



Este fue el único caso criminal que surgió de un aluvión de acusaciones de más de 60 mujeres que dijeron que la ex estrella de televisión las había drogado y abusado de ellas durante un lapso de cinco décadas.