Gonzales asegura que Ley de Empresas Sociales no generará intento de boicot contra compañías

26/04/2018 - 17:02:13

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, aseguró el jueves que la futura Ley de Empresas Sociales no generará una suerte de intento de boicot de empleados contra las compañías para las que trabajan.



"De ninguna manera se va a generar una avalancha o una suerte de acción desenfrenada de boicotear a las empresas eso también está establecido dentro la norma y eso no va a suceder", indicó a los periodistas.



Gonzales explicó que luego de realizar un balance de las observaciones de la parte empresarial, que hacían inviable la norma, se equilibró lo planteado para finalmente contar con el proyecto, que aseguró cumple con el mandato de la Constitución Política del Estado.



Dijo que el artículo 54 de la Carta Magna establece la posibilidad de que el empleado pueda crear una empresa social en caso de quiebra o cierre injustificado de la compañía, y que por otro lado pone una serie de salvaguarda a los empresarios.



"Entonces, hemos atendido todas las propuestas que nos parecen razonables y aquellas que de manera inequívoca apuntaban a inviabilizar la norma las hemos descartado, por lo tanto, creemos que la norma aprobada es balanceada y veremos con el tiempo cuáles serán los resultados", señaló.