Morales llama a empresarios a reconocer el esfuerzo de los trabajadores con el incremento salarial



26/04/2018 - 13:59:50

Tarija, (ABI).- El presidente Evo Morales llamó el jueves a los empresarios privados a reconocer el esfuerzo de los trabajadores y cumplir con el incremento salarial, acordado con la Central Obrera Boliviana (COB), de 5,5% al haber básico y 3% al mínimo nacional.



"Hago un llamado al sector privado es importante reconocer el esfuerzo de los obreros, de los trabajadores, y en el Estado y en el privado si no fueran los obreros esa industria sea privada o pública no funciona, y la mejor forma de reconocer es justamente con el incremento salarial, razonable", dijo en la entrega de una obra carretera en Tarija.



Manifestó que el incremento salarial a parte de reconocer el esfuerzo de los trabajadores "permite mayor movimiento económico" en el país.



Morales saludó la comprensión de la dirigencia de la COB para acordar un incremento salarial "responsable" que cuide la economía del país, tomando en cuenta que ese sector pidió en su pliego petitorio un incremento de 10% al salario básico y 15% al salario mínimo nacional.



"Cuando se explica con transparencia y responsabilidad y sobre todo pensando en Bolivia, en las futuras generaciones, planificando para invertir nuevas empresas, nuevas industrias públicas del Estado y los compañeros entienden perfectamente, quiero decirles a los trabajadores no tenemos nada que ocultar, nada que mentir, nunca vamos a mentir siempre con la verdad", señaló.