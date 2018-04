Denuncian que Gobierno hace la vista gorda con el Caso Telemedicina



26/04/2018 - 13:59:13

El Deber.- Con la documentación en mano. El diputado opositor cruceño Luis Felipe Dorado sostuvo en una entrevista con EL DEBER que existen irregularidades en cuanto Telesalud, el proyecto de telemedicina del Ministerio de Salud, y lamentó que no se tome con la misma celeridad estos casos como sí se hace cuando hay supuestas irregularidades que apuntan a la oposición.



La denuncia del diputado se remonta a noviembre de 2017 y fue reconocida a inicios de este mes por el Ministerio de Justicia, Transparencia y Lucha Anticorrupción, entidad que reconoció que existen “indicios de responsabilidad administrativa y penal para quienes intervinieron en el proceso de contratación”, según Erbol.



Dorado señala que la autoridad minimizó el asunto que le significa al Estado más de Bs 93,6 millones a los que se suman observaciones en el contrato de licitación y en las importaciones de equipos para el programa Telemedicina.



Según el legislador, en estas adquisiciones hay un sobreprecio del 250%. Señala que el valor de los equipos ronda los $us 7.000 y estos fueron vendidos al Gobierno por la cifra cercana a los $us 25.000. Exigió que se investigue el caso y se cumpla la ley.



Asimismo, otra de la irregularidades expuestas en la denuncia es que "tres meses antes de la licitación la empresa ITTI Bolivia S.A. cambia su objetó comercial", puntualizó el asambleísta nacional.



Con los Documentos Únicos de Importación (DUI) de la Aduana, Dorado argumenta que ya pasaron más 45 días de la denuncia que la llevó a cabo con el asambleísta cochabambino Mario Orellana y el Ministerio Público no toma cartas en el asunto.



"Este es un proyecto "estrella" que, con el satélite y la salud iba a innovar la salud enseñando a los médicos, no funciona", manifestó el diputado.