Viceministro afirma que el Gobierno no está forzando el pago del segundo aguinaldo

26/04/2018 - 13:55:47

El Día.- El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, José María Alessandri, afirmó este jueves que las condiciones para pagar el segundo aguinaldo están dadas y que el Gobierno no está forzando el pago de este beneficio.



"No es un tema que lo esté forzando el gobierno, no es un tema que lo esté garantizando sin base alguna (...), los datos de los pasados 8 a 9 meses y la proyección de los próximos dos o tres nos dan la certeza de poder garantizar el pago del doble aguinaldo", manifestó Alessandri.



La noche del miércoles, el presidente Evo Morales y dirigentes de la COB acordaron, tras cinco horas de reunión, un aumento salarial de 5,5% al haber básico, 3% al mínimo nacional y la garantía del pago del segundo aguinaldo para esta gestión.



No obstante, el viceministro subrayó que el segundo aguinaldo "nadie puede darlo por cierto hasta que esto sea un hecho, pero este es el compromiso, el Gobierno garantiza el pago del segundo aguinaldo".



La COB rechazó una anterior propuesta del Ministerio de Economía de 3% al haber básico y 0% al salario mínimo nacional, que fue considerado como aceptable por los empresarios.



Los trabajadores presentaron su primera propuesta de incremento salarial exigiendo un 10% al haber básico y 15% al salario mínimo nacional.



La autoridad, preguntada si esta propuesta ya aprobada fue conversada con los empresarios, respondió: "Entendemos que sí, entendemos que se ha puesto en conocimiento de ellos".



Alessandri remarcó que "se ha asumido un compromiso muy serio, está suscrito en un documento donde se garantiza el pago del segundo aguinaldo".



Según el Decreto Supremo 1802 del pago del segundo aguinaldo, aprobado en 2013, este beneficio será pagado a los trabajadores del sector público y privado solo si el Producto Interno Bruto del país crece por encima del 4,5%. El cálculo del PIB se hace entre los últimos seis meses del año anterior y los seis primeros meses del presente año.



El segundo agüinado se pagó de 2013 a 2015 de manera consecutiva. El 2016 y 2017 no se pagó el beneficio porque el PIB creció por debajo del 4,5%.