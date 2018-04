Empresarios: Alza salarial deteriorará la economía



26/04/2018 - 13:33:43

La Paz, (ABI).- El presidente la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, advirtió el jueves que el incremento salarial acordado para este año, de 5,5% al haber básico y 3% al mínimo nacional, causará un deterioro en la economía nacional, por lo que adelantó que el sector no pagará el segundo aguinaldo correspondiente a 2018.



Según Salinas, los análisis del sector ven poco probable que el crecimiento económico hasta junio de este año supere el 4,5%, por lo que decidieron no presupuestar el pago del segundo aguinaldo para este año.



"Lo lamentable es que con el tiempo los indicadores económicos van a seguir deteriorándose y este tipo de medidas contribuyen a ese deterioro de la economía. De acuerdo con nuestros analistas no vamos a alcanzar un crecimiento del 4,5% y anunciamos el no pago del doble aguinaldo", aseveró en conferencia de prensa.



El segundo aguinaldo, denominado "Esfuerzo por Bolivia", es un beneficio que se paga a los trabajadores activos, públicos y privados, todos los años en los que el crecimiento del PIB esté por encima del 4,5% (entre julio de 2017 y junio de este año), de acuerdo con el Decreto Supremo 1802 de 2013.



Salinas dijo que como empresarios cumplieron al sugerir para este año un incremento salarial del 3% al haber básico, por lo que una cifra superior irá en desmedro de la economía, ya que -a su juicio- causará un mayor índice de déficit fiscal, desempleo y menor inversión privada.



"Nosotros como empresarios hemos cumplido con el país y hemos conocer la realidad económica y el porcentaje de incremento que debería darse para que no afecte la economía, hemos hecho nuestro trabajo", afirmó.