Black Lightning ya está disponible en Netflix



26/04/2018 - 12:25:46

El Comercio.- "Black Lightning" finalizó la transmisión televisiva de su primera temporada hace poco más de una semana, pero desde este miércoles la serie está disponible en Netflix.



Se trata de una buena oportunidad para que el espectador interesado en la serie pueda ponerse al día, pues se ha confirmado que "Black Lightning" tendrá una segunda entrega.



El proceso que lleva la temporada completa de una serie a Netflix es usualmente largo y el rápido arribo de "Black Lightning" al sitio de streaming se debe a un acuerdo con The CW, cadena responsable de la serie.



Dicho trato, firmado en 2016, incluye a algunos de los programas más importantes de la cadena y ha conseguido que series como "Arrow", "The Flash", "Legends of Tomorrow" y "Supergirl" lleguen al servicio digital.



Específicamente, el acuerdo permite a Netflix subir a su plataforma la temporada más reciente de las producciones de The CW, ocho días después de que estas culminen. "Black Lightning" cumple este requisito al pie de la letra.



- Más datos -



"Black Lightning" está inspirada en el personaje de DC Comics del mismo nombre. El primer número de Black Lightning se publicó en abril de 1977, siendo el héroe una creación del escritor Tony Isabella y el dibujante Trevor Von Eeden,