Morales afirma que continuará exploración de hidrocarburos para mejorar economía de Tarija y Bolivia



26/04/2018 - 12:11:40

Tarija, (ABI).- El presidente Evo Morales afirmó el jueves que el Gobierno continuará con la exploración de los recursos naturales, particularmente de hidrocarburos, para mejorar la economía del departamento de Tarija y Bolivia, pese a que algunos sectores se oponen a esa actividad y se contradicen al pedir más recursos económicos.



"Quiero decirles hermanos y hermanas pese a algunas contradicciones vamos a continuar, seguir explorando para explotar nuestros recursos naturales, de esta manera seguir mejorando la economía para Tarija y para toda Bolivia", dijo en el inicio del recorrido de la vía Entre Ríos-Palos Blancos, en la ciudad sureña.



Morales manifestó que algunos sectores que se oponen a la exploración petrolífera en la reserva Tariquía se contradicen al solicitar más recursos económicos para sus regiones.



"No quieren exploración en Tariquía pero nos piden plata, si quieren más plata hay que explorar, hay que explotar nuestros recursos naturales, algunas personas no todo el departamento de Tarija anticipadamente ya piden el 45 por ciento pero no dejan explorar, menos explotar", señaló.



El jefe de Estado dijo que es obligación del Gobierno garantizar la inversión para la ejecución de proyectos a un más cuando el precio del barril del petróleo se incrementó a 65 dólares, lo cual también permitirá un incremento de recursos para alcaldías, gobernaciones y universidades.



"Hemos enfrentado la peor situación del precio del petróleo 36, 38 dólares el barril, el año pasado 50 dólares el barril, entiendo los problemas internacionales, pero Bolivia ha superado muchos problemas internacionales por la crisis del sistema capitalista", aseguró.