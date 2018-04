Diosdado Cabello pierde demanda contra The Wall Street Journal

26/04/2018 - 10:46:25

VOA.- El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, perdió su batalla legal contra el diario estadounidense The Wall Street Journal, al que había acusado de difamación tras publicar un reportaje en mayo de 2015 que reveló sus vínculos con el narcotráfico.



La demanda inicial por el artículo: “Funcionarios venezolanos con sospecha de convertir el país en centro global de cocaína” fue presentada por Cabello ante un tribunal de distrito en Nueva York un año después de su publicación.



Cabello alegó que el artículo firmado por los periodistas Juan Forero y José de Córdoba, usó fuentes “ficticias” con la intención de perjudicarlo y por esa misma razón acusó igualmente a los tres medios venezolanos —La Patilla, El Nacional y Tal Cual—, que reprodujeron el artículo, y amenazó con la cárcel a sus propietarios.



En el artículo, The Wall Street Journal en realidad citó a más de una docena de fuentes anónimas que aseguraban que una unidad de élite de la Administración Antidrogas de Estados Unidos preparaba una acusación contra Cabello y otros funcionarios del gobierno.



La jueza de distrito de los Estados Unidos, Katherine Forrest, desestimó la primera demanda, luego de que Cabello no demostrara cómo las declaraciones en cuestión eran falsas, y no alegó adecuadamente el ensañamiento en su contra.



Los abogados de Cabello apelaron el fallo, pero el miércoles los jueces del Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos mantuvieron la decisión inicial.



“Sin importar si el señor Cabello-Rondón alegó adecuadamente falsedad, nosotros concordamos con el tribunal de distrito que él ha fracasado en alegar plausible malicia como se requiere… Tal defecto es fatal para la demanda entera”, escribieron los jueces en el fallo.