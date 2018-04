YouTube modifica su app para niños



26/04/2018 - 10:44:48

VOA.- YouTube está revisando su aplicación de video enfocada en los niños para brindarles a los padres la opción de permitir que los humanos, y no los algoritmos de la computadora, seleccionen qué espectáculos pueden ver sus hijos.



Las actualizaciones que comienzan a implementarse este 26 de abril de 2018 son una respuesta a quejas según las cuales la aplicación YouTube Kids ha omitido filtrar contenidos adultos.



YouTube, propiedad de Google, lanzó la aplicación orientada a niños en 2015. La describió como una experiencia "más segura" que el servicio habitual de YouTube para compartir videos y encontrar episodios de "Peppa Pig" o ver videos de personas que desempaquetaban juguetes, enseñando lecciones de guitarra o realizando experimentos científicos.



Para cumplir con las reglas de privacidad de los niños en los EE.UU., Google dice que prohíbe que los menores de 13 años usen su servicio de video principal. Sin embargo, decenas de millones de niños y sus familias no descargan la aplicación para menores de 13 años.



Tanto el servicio de video adulto como la aplicación YouTube Kids han sido criticados por los defensores de los niños por su comercialización y por las fallas de un sistema de detección que depende de la inteligencia artificial. La aplicación está diseñada para excluir automáticamente el contenido no apropiado y recomendar videos basados en lo que los niños vieron anteriormente. Eso no siempre ha funcionado para el gusto de los padres, especialmente cuando se filtran videos con lenguaje obsceno, violencia o temas sexuales.



Las actualizaciones permiten a los padres apagar el sistema automatizado y elegir una selección de programación infantil como Sesame Street y PBS Kids.



"Para los padres que les gusta la versión actual de YouTube Kids y desean una selección más amplia de contenido, todavía está disponible", dijo James Beser, director de producto de la aplicación, en una publicación de blog el miércoles. "Si bien ningún sistema es perfecto, seguimos afinando, probando rigurosamente y mejorando nuestros filtros para esta versión más abierta de nuestra aplicación".



Beser también alentó a los padres a bloquear videos y marcarlos para su revisión si no creen que deberían estar en la aplicación. Pero la práctica de abordar los videos problemáticos después de que los niños ya han estado expuestos a ellos ha molestado a los defensores de los niños que quieren que la opción más controlada sea la predeterminada.