La derrota duele, pero estamos creciendo



26/04/2018 - 08:47:40

Página Siete.- El director técnico de The Strongest, César Farías, sostuvo que pese a la derrota que cosechó su equipo ante el Atlético Tucumán (3-0) está tranquilo porque nota evolución en sus jugadores.





“La derrotas no tienen justificación, mis jugadores hicieron bien las cosas, y solo hay que felicitar al rival, pero sabiendo que nosotros estamos creciendo y llegaremos al torneo boliviano de la mejor manera”, comentó el entrenador venezolano.





Luego justificó el rendimiento que tienen los atigrados en la Copa al mencionar que para afrontar esta clase de eventos se tiene que tener una preparación distinta al del torneo local.



“Nos llevamos una gran lección en la serie de ida y vuelta. La Copa se tiene que jugar distinto a lo que se juega el campeonato, ya que no te puedes preparar de un día a otro, pero la contraparte de esto es ver que estamos creciendo y generando fútbol partido a partido”, argumentó.





Destacó el rendimiento de su equipo, que tuvo el 70% de posesión del balón ante un Atlético Tucumán que, a su parecer, liquidó el partido en el contragolpe.





“Nos queda seis puntos por disputar y lo haremos. El fútbol boliviano tiene que mejorar en muchos aspectos. Nos lastimaron en el contragolpe, pero vamos a volver a la Copa, porque vi en mis jugadores una gran rebeldía”, finalizó Farías.