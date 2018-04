Aurora se aferra a lograr el boleto a copa en liguilla 



26/04/2018 - 08:44:34

Opinión.- El cuadro de Aurora centra su mirada para encarar la liguilla que se jugará desde la siguiente semana y pelear por el boleto a Copa Sudamericana. Sin embargo, antes de la ronda de los no clasificados deberá jugar el sábado ante Nacional Potosí (15:00), en Sacaba, por la última fecha de la fase de grupos del Apertura.



Para este partido, el estratega interino, Román Arriarán, sostiene que presentará “toda su artillería”, pues quiere dejar una buena imagen en casa. Además, toma este cotejo como “una prueba” para lo que será la liguilla.



“Jugando en casa debemos ganar. Estamos enfocados en este partido (Nacional) y después en la liguilla. Tenemos que dar el 100 por ciento ”.



Para recibir a la Banda Roja, Arriarán podrá contar con los defensores José Fleitas y Caleb Cardozo, quienes se recuperaron de sus lesiones y ya se incorporaron al trabajo con el resto del equipo. La única baja para este cotejo es del centrocampista Darwin Lora, que salió expulsado en el partido ante San José.



Asimismo, hoy se definirá si el delantero Edwin Alpire llegará al compromiso, pues todo dependerá si, en una práctica de fútbol, no tiene molestias en su pierna derecha.



“Esperemos contar con todos y pensemos en levantarnos en este partido para encarar de la mejor manera. Los jugadores están mejor anímicamente, se ha notado. Se sigue trabajando en este sentido”.



Si bien Arriarán se enfoca en Nacional Potosí y la liguilla, aún no sabe si continuará al mando del equipo, pues inicialmente fue nombrado como interino hasta que finalice la primera fase del torneo de la División Profesional.



Por su lado, los jugadores consideran que “será otra historia” en la fase de los no clasificados, pues el ambiente que se viene generando en el plantel “ha mejorado” y eso ayudará a encarar lo que viene”.



“Creemos en nosotros y en lo que podemos hacer. Vamos a seguir. Primero está Nacional Potosí y luego disputar el pase a Copa”, sostuvo Charles da Silva.



Esa opinion fue compartida por sus compañeros, que esperan que las cosas “salgan de la mejor manera”.



Dirigencia



El presidente Jaime Cornejo confía en que en la liguilla Aurora buscará el boleto a Copa.