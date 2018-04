Palmeiras saca pasaje a octavos de Libertadores al ganarle a Boca



La Razón.- El brasileño Palmeiras sacó el boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores 2018 al conseguir un triunfo de carácter histórico sobre Boca Juniors por 2-0 (parcial 1-0), en un partido jugado este miércoles por la cuarta fecha del Grupo 8.



Keno (39) y Lucas Lima (67) marcaron los goles para Palmeiras, que se dio el gusto de ganar por primera vez en su historia en la Bombonera, y con este triunfo aseguró la clasificación.



Con este resultado, el "Verdado" llegó a 10 puntos y se afirmó como líder del Grupo 8, seguido por Boca (5), el colombiano Junior (3) y el peruano Alianza Lima (1), aunque estos dos últimos se enfrentarán el jueves para completar la cuarta fecha, y aunque los brasileños pierdan sus próximos dos partidos, no podrán ser superados por Boca y Junior a la vez.



Primer aviso



Después del empate 1-1 que protagonizaron la semana pasada en Sao Paulo, Boca tenía en claro que no le iba a ser sencillo este duelo con Palmeiras, y de hecho, a punto estuvo de empezar el partido en desventaja, ya que apenas iban 2 minutos cuando el arquero Agustín Rossi tardó en despejar, la pelota dio en la espalda de Keno y salió a pocos centímetros del palo derecho.



En esos primeros minutos, Palmeiras complicó a Boca con la presión alta en el campo de juego, ante un equipo local errático y desbordado.



Al conjunto "xeneize" le tomó un rato afirmarse dentro de un partido áspero y cerrado, pero después de los 20 minutos empezó a acercarse al arco visitante, con un tiro libre cerrado de Pavón que salió apenas arriba del travesaño.



Pero Palmeiras también tenía espacios para explotar, y encontró la apertura antes del final del primer tiempo, cuando Mas despejó corto, Rocha tomó el balón por el carril derecho y envió un centro por detrás de la defensa, que Keno cabeceó cruzado y en soledad para vulnerar la estirada de Agustín Rossi.



Intentó la reacción Boca en el lapso que quedaba, y estuvo cerca de la igualdad en un centro cerrado que superó al arquero, pero Abila se perdió el gol de manera increíble, a menos de un metro de la portería vacía, y enseguida el árbitro Tobar acertó en anular un gol local por posición adelantada de "Wanchope" Abila.



Con actitud dominante, el auriazul fue en busca del empate en la segunda mitad, aunque dejaba enormes espacios en el fondo, con un "Verdao" al acecho, listo para explotar cualquier oportunidad de contraatacar.



El nocaut



Pero Boca generó varias situaciones para llegar a la igualdad, primero con un derechazo de Pavón que salió al lado del poste derecho, luego con un remate de Jara de media distancia apenas elevado, otro bombazo cruzado de Pavón que Jailson desvió en gran forma, y un cabezazo de Nández que rozó el larguero.



Lo concreto es que Palmeiras sí tuvo la efectividad que le faltó a Boca, ya que a los 67 llegó un contragolpe que Rossi despejó, pero la jugada continuó con una serie de rebotes, hasta que Lucas Lima definió con una perfecta emboquillada por encima del arquero, que demoró muchísimo su regreso al arco.



Quedaba todavía un largo rato, y Boca fue en busca del descuento, pero ya sin la claridad que había tenido en otros pasajes, y más confundido y desorientado, golpeado por una derrota que no encajaba en los papeles.



Jailson se destacó con un par de intervenciones, pero el local se quedó con las manos vacías, ante el descontento de su gente, que vio cómo el "xeneize", que tenía la Libertadores como gran objetivo del año, ve complicadas sus chances de seguir en carrera, porque Junior puede llegar a dejarlo fuera de la Copa la semana próxima en Barranquilla.



Más eficaz y con solvencia copera, Palmeiras se dio un gusto grande en Buenos Aires y regresa con la clasificación sellada con dos fechas por delante, en un grupo complejo y con varios candidatos de peso.