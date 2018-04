Castellanos se lava las manos y dice que el puente se hundió por falla técnica y no por corrupción

26/04/2018 - 08:35:47

Opinión.- El exalcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, conocido como “Cholango”, aseguró esta noche que el puente Independencia se hundió por una falla técnica y no así por corrupción.



En una entrevista en la cadena de televisión Red Uno, dijo que no tiene nada que ver con la caída del puente y explicó que debería iniciarse sólo un juicio civil y no así penal, para determinar la reposición de la obra.



Castellanos también habló de su sucesor, José María Leyes, de quien dijo que la justicia debe investigar a fondo la adquisición presuntamente irregular de las mochilas escolares chinas.



Consultado sobre la situación legal de Leyes y que si se debe nombrar un alcalde interino, manifestó que luego de tres días de ausencia de la autoridad edil, ésta debe ser reemplazada.



"Tengo la conciencia tranquila y no me he favorecido de nada ni de nadie”, concluyó.