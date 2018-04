Nuevo allanamiento en Hospital Obrero



26/04/2018 - 08:34:22

El Diario.- Un nuevo allanamiento a la oficinas del Servicio de Patología del Hospital Obrero, dependiente de la Caja Nacional de Salud (CNS), se realizó ayer en el marco del caso de desvío de insumos, donde se secuestró más documentación, informó el mayor Luís Guarachi, jefe de la división de anticorrupción.



El allanamiento inició cerca de las 09.00 y estuvo a cargo del fiscal Fabio Maldonado que no proporcionó información pero se confirmó que requisó dos oficinas, donde trabajaba el personal que resultó comprometido con el desvío de insumos para realizar análisis de pacientes de clínicas particulares.



Según fuentes del mismo centro médico, la Fiscalía procedió a notificar a Aylin M., residente de segundo año de Patología, quien se encontraba becada en el exterior y no había declarado en octubre cuando se dio la segunda intervención a la esa unidad y se aprehendió a los directores y personal de apoyo, entre ellos, Martha C., responsable de los residentes.



Consultado sobre el allanamiento, Guarachi detalló que se procedió al secuestro de un computador y documento adicional.



Sobre la residente, señaló que la misma debe presentarse a declarar en calidad de testigo, para verificar si antes de ser beneficiada con la beca tenía conocimiento del desvío de los insumos y que se realizaban análisis de muestras biológicas de pacientes de instituciones como la Clínica CIES, Caja Bancaria, Clínica de la Mujer, entre otros.



Martha C. es sindicada de involucrar a todo el personal del Servicio de Patología para realizar análisis de pacientes de entidades privadas con las que ella y otros colaboradores tenían contratos.



Para ejercer control del personal, Calderón premiaba a sus dependientes con la becas de estudio.