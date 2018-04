Hay 6 departamentos en alerta por las IRA y uno en epidemia



Página Siete.- De los nueve departamentos de Bolivia, seis están en alerta y uno en epidemia por el incremento de casos de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). El Ministerio de Salud instruyó a los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) activar y fortalecer los filtros sanitarios en las unidades educativas para prevenir más casos.





“Tenemos a la mayoría de los departamentos en zona de alarma: Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Oruro y uno en zona de epidemia, Pando, el que se encuentra con una tendencia ascendente”, dijo ayer el director de Servicios de Salud del ministerio del área, Rodolfo Rocabado, quien destacó que los de ese nivel varían en cada semana.





Rocabado aseguró que Tarija y La Paz aún están en zona de seguridad, pero las autoridades sanitarias ya están tomando las medidas de prevención para evitar un incremento súbito de casos.





Explicó que hasta la fecha en Bolivia se reportaron 895.444 casos de IRA, es decir menos de los 1.057.336 que se registraron en el mismo periodo de la gestión pasada. “Y aunque hay un descenso de casos, es importante que la población evite la transmisión de esta enfermedad”, sostuvo.





La IRA es una enfermedad que afecta desde los oídos, nariz, garganta hasta los pulmones. Por lo general, no se requiere de antibióticos para curarla y no dura más de 15 días.





Esta patología se transmite de persona a persona a través de las gotas de saliva que se expulsan al toser o estornudar, aunque también puede ser por el contacto con superficies contaminadas, como las manijas de las puertas, las mesas, las sillas o las barandas.





Rocabado explicó que si el registro de esta enfermedad se incrementa significa que también aumentarán las neumonías, porque éstas se caracterizan por una IRA mal curada. “El 60% de las neumonías se tratan de forma ambulatoria y el resto de forma hospitalaria, lo que significa que puede existir gente hospitalizada y en terapia intensiva por esta causa”, sostuvo.





Pese a ello, la autoridad destacó que a la fecha los casos de neumonías llegaron a 22.000, es decir 10.000 casos menos de los 32.000 que se reportaron el año pasado. “Eso muestra que hay una tendencia descendente”, dijo.





Sin embargo, resaltó que por eso es importante el lavado de manos de forma constante y la etiqueta de la tos, es decir estornudar o toser en el pliegue del antebrazo y el uso del barbijo ayudan a prevenir, no sólo las IRA, sino otras enfermedades como la influenza, varicela y la parotiditis, porque usan la misma forma de transmisión.





“Si tenemos cuidado y fortalecemos las medidas de prevención, evitamos todas esas enfermedades y aquellas que se transmiten por alimentos”, resaltó la autoridad.





Rocabado explicó que por ello los SEDES de todo el país realizan constantemente capacitaciones en espacios donde hay hacinamiento, como las unidades educativas, mercados, terminales terrestres, aéreas, bancos y lugares de trabajo, porque es en esos espacios donde se transmite de forma rápida la enfermedad.

Aseguró que en ese sentido el Ministerio de Salud ya inició las tareas de prevención de esta enfermedad y la influenza, ambas enfermedades virales, pero no son iguales, junto al Ministerio de Educación para que los niños en edades pre-escolar, escolar y adolescentes no generen un brote epidémico importante, lo cual tiene que ver con la falta de asistencia de los niños a las unidades y genera perjuicios.





Indicó que por ello se instruyó a los SEDES fortalecer la información sobre los filtros escolares, es decir que si el padre ve que su hijo tiene síntomas de un resfrío o una influenza no acuda al establecimiento educativo, para evitar la transmisión de la enfermedad. Pero si un niño asiste a clases con síntomas, el personal de ese colegio debe evitar que el niño ingrese al colegio, si lo hace, la maestra del aula debe llevar al estudiante al centro de salud más cercano para que lo revisen, entre tanto comunicar a los padres para que se lo lleve a su casa.





Rocabado recomendó, además, que los niños ingieran alimentos nutritivos especialmente ricos en vitamina C para evitar el contagio de esta patología.



OPS se retrasa en la entrega de vacunas contra la influenza



Verónica Zapana / La Paz





La Organización Panamericana de la Salud (OPS) se retrasa en la entrega de las vacunas contra la influenza. Por ello también se aplaza el inicio de la campaña de vacunación contra esta enfermedad en el país.





“Lamentablemente hay un problema este año, pues la OPS no nos hizo llegar la vacuna, pero estamos a la espera de que cualquier momento llegue e inmediatamente iniciar la campaña de vacunación”, informó ayer el director de Servicios de Salud del ministerio del área, Rodolfo Rocabado.





La campaña como todos los años debía iniciar en los primeros días de mayo, para que la gente tenga un plazo de 21 a 25 días para quedar inmunizada y estar protegida en la época de invierno, que es cuando más casos de influenza se reportan.





En tanto, el vocero de la OPS /OMS, Alfonso Tenorio, manifestó que estos biológicos llegarán al país entre el 7 y 11 de mayo. “Bolivia al igual que el resto de los países del hemisferio sur esperan las vacunas (…) Este año la dosis es diferente al 2017”, aclaró.





Tenorio indicó además que “no es responsabilidad del Ministerio de Salud de Bolivia, ni de los gobiernos nacionales, que las vacunas no estén en sus países, sino obedece a una producción compleja de organismos internacionales”.

La vacuna protege a las personas de la influenza de tipo AH1N1, AH3N2 y la tipo B.





De acuerdo con la responsable del Programa Nacional de Influenza del ministerio del área, Yadira Alcón, para este año el Gobierno invirtió 35 millones de bolivianos para adquirir las 1.829.860 dosis.





Recordó que quienes recibirán las vacunas serán niños de seis a 24 meses, mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con patologías de base como diabetes, hipertensión, VIH y cáncer, entre otros.





Hasta la fecha ya se registraron 12 personas fallecidas por la influenza y 395 casos positivos, de los cuales el 95% se registran en el departamento de Santa Cruz, región que la semana pasada se declaró en emergencia por el incremento de los casos.