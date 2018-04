Sucre: Actos violentos marcan crisis en la Universidad



26/04/2018 - 08:27:55

Correo del Sur.- Los problemas en San Francisco Xavier degeneraron ayer en escándalos y enfrentamientos que dejaron detenidos y heridos, entre estos últimos incluso un camarógrafo, en una jornada que se enfocó en el descontento de sectores estudiantiles con la dirigencia de la FUL.



Gases lacrimógenos, petardos, palos y otros objetos para generar violencia se utilizaron ayer en la Universidad San Francisco Xavier. El conflicto inició cerca de las 11:00, cuando un grupo numeroso de Medicina reclamó por las elecciones para el centro de estudiantes que se realizaba en el edificio histórico.



De acuerdo con las declaraciones de los universitarios, el voto –que para ellos fue ilegal– se realizó sólo con dos frentes afines a la Federación Universitaria Local (FUL) y no hubo foro debate; otros tres frentes no pudieron presentarse porque inicialmente se les manifestó que el plazo fenecía el lunes a las 18:00, pero cuando quisieron hacerlo en la mañana, les comunicaron que “hubo un error” y que la convocatoria cerró el domingo a las 00:00.



Casi al mismo tiempo llegó la marcha anunciada de Derecho, apoyada por el centro de estudiantes de Historia, ambos liderados por URUS, para rechazar, como en los últimos días, la ampliación de carga horaria a los docentes titulares para cubrir materias acéfalas, cuando se debería convocar a concurso de méritos, insistieron.



La turba se hizo sentir en el ingreso principal y para entonces, otro grupo de estudiantes pertenecientes a la FUL, resguardaba el sector del patio histórico donde se realizaban las elecciones de Medicina.



Cuando los futuros galenos lograron abrir uno de los accesos, comenzaron los enfrentamientos violentos con gas lacrimógeno, petardos y piedras, con los cuales se logró echarlos.



“Entendemos los problemas que están viviendo pero no somos quienes definimos las cosas. Los que definen son las unidades facultativas. Por ejemplo en Derecho e Historia ha habido una ampliación de cargas horarias que han nacido en sus propios consejos de carrera”, manifestó el vicerrector Walter Arízaga al aclarar que para algunas materias se lanzó la convocatoria; y apuntó que en Medicina el conflicto debe ser resuelto entre universitarios.



La Policía acudió para resguardar el edificio y habilitar las calles bloqueadas; sin embargo, hubo molestia de los estudiantes que los acusaron de transgredir la autonomía universitaria. Allí en una asamblea improvisada, se desconoció a la FUL.



El saldo del conflicto: nueve estudiantes de Medicina y Derecho retenidos por la fuerza los cuales denunciaron haber sido violentados, otros dos universitarios y un camarógrafo heridos; y diez aprehendidos –entre ellos, dirigentes de la FUL– tras salir del edificio, a quienes se les decomisó gases lacrimógenos, petardos, herramientas y objetos contundentes, pero además importantes daños en la casa de estudios.



La Federación de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca presentó una denuncia en la Fiscalía Departamental en contra de los ejecutivos de la FUL y otros dirigentes estudiantiles por la agresión, detención y negativa a prestar auxilio del camarógrafo de la Red Gigavisión, Rimar Bejarano, quien ayer, durante los enfrentamientos al interior de la Universidad, fue obligado a borrar las imágenes de la trifulca y luego agredido con puños, patadas y hasta golpeado con una silla, según el relato de los dirigentes de los periodistas a la fiscal de turno. También le quitaron la billetera y sus equipos de trabajo.



Con el apoyo de la Policía y del delegado del Defensor del Pueblo en Chuquisaca, Edwin Martínez, se logró evacuarlo de la Universidad, quien además intentó apaciguar a los universitarios pero no tuvo éxito. El trabajador de la prensa fue sometido a diferentes exámenes médicos y hasta esta mañana permanecía en observación. El ente sindical de los periodistas pidió garantías para el desempeño de su gremio y decidió acompañar su denuncia con una serie de pruebas.



Por la noche, un grupo reducido de protestantes de Medicina, Derecho e Historia se mantuvieron en vigilia en el lugar de los hechos y tras la convocatoria de Derecho, cerraron la jornada con una marcha que terminó en inmediaciones del Coliseo Universitario, donde funciona la oficina de la FUL, cuya puerta fue violentada. Llamaron a continuar con movilizaciones hoy desde las 7:00, en la Universidad. Señalaron que alumnos de Economía, Gastronomía, Turismo y Farmacia y Bioquímica se unirán para desconocer la dirigencia universitaria.



Este diario intentó contactarse con ejecutivos de la FUL sin éxito.