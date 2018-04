Otorgan detención preventiva a segundo involucrado por caso Scout



26/04/2018 - 08:23:14

La Razón.- Hebert G. V., aprehendido el lunes pasado por el caso de abusos sexuales a menores del grupo Scout de La Paz que sucedieron hace 14 años, fue remitido a la cárcel bajo detención preventiva, entre tanto, el Ministerio Público investiga la posible existencia de un tercer implicado en el escándalo que salió a la luz pública al comenzar abril.



El fiscal departamental, Edwin Blanco, calificó esta determinación judicial como "sabia" porque apunta a salvaguardar los derechos de las víctimas.



"Esperemos que más adelante las investigaciones nos puedan dar luces sobre otros posibles autores; se ha ido especulando sobre la participación de otra persona, no se descarta está posibilidad pero no queremos entorpecer la averiguación de la verdad. Queremos que todas las personas que están involucradas en este penoso hecho se sometan a la acción de la justicia", declaró Blanco a la prensa.



La Fiscalía -prosiguió el representante del Ministerio Público- procesa datos e información sobre la existencia de un tercer involucrado en el escándalo que salió a la luz pública a inicios de abril sobre abusos sexuales a menores de edad del grupo Scout de La Paz hace 14 años atrás.



"Vamos a citar y aprehender a quien tenga responsabilidad penal y estamos todavía en espera de los resultados para ver si hay una tercera persona", declaró el Fiscal Departamental.



Blanco detalló que Fiscalía maneja una base de cinco personas víctimas cuyas declaraciones involucran a las dos personas detenidas hasta la fecha: el instructor Henry A. V. y Hebert G. V..



El Fiscal precisó que en el caso del segundo involucrado éste no habría participado de los abusos, pero que sí tenía conocimiento de los mismos y que en su calidad de Director Distrital de los Scout no sentó la denuncia que correspondía. "Esta persona no hizo lo que debía hacer en su momento, hacer la denuncia ante la Policía".



El número de víctimas podría incrementarse a 14 o 15, según Blanco, de acuerdo a las investigaciones. El Fiscal hizo un llamado a aquellas personas que hace 14 años hayan sido parte de los Scout La Paz y tengan conocimiento de las denuncias de abusos sexuales para apersonarse ante el Ministerio Público y adherirse a las denuncias que pesan sobre los exinstructores.



A principios de abril, cuatro jóvenes denunciaron que hace 14 años fueron víctimas de abuso sexual, presentaron por segunda vez una denuncia al Ministerio Público. La primera, formalizada en 2017, fue rechazada por la fiscalía con el argumento de que los presuntos delitos habían prescrito.