Boca Juniors sufre un golpazo en La Bombonera



26/04/2018 - 08:18:56

El País.- Es una de esas derrotas que marcan. Boca perdió en la Bombonera con el Palmeiras por 2 a 0 y ahora se le complicó tanto la clasificación en la Libertadores que tiene que ir a Colombia la semana que viene a jugarse su continuidad en la Copa. Y claro, por eso duele tanto.



Partido bien de Copa. Cerrado, peleando cada metro. Boca bancó bien el buen arranque de Palmeiras y no sólo lo emparejó, si no que empezó a dominar territorialmente a los brasileños. Con destellos de Pavón, empezó a mostrarse peligroso. Y se chocó con el buen trabajo de Jailson.



El tema es que el sufrimiento de Boca en el juego aéreo se repitió y en una jugada aislada llegó un centro largo. Jara se durmió y Keno cabeceó cruzado. Rossi, que había arrancado el partido con un error en una salida, no logró taparlo. ¿Era del arquero? No, esta sensación de que “no te salva una” empezó a dar vueltas en el ambiente.

Boca fue decidido de poner el partido como debía estar según el desarrollo y Wanchope se erró un gol increíble. Estaba en offside pero no se lo sancionaron y con todo el arco libre, sobre la línea, la terminó sacando en lugar de empujarla. Toda una señal. Una mala señal.