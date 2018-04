Bolivia debe hacer lobby con Perú para el pos-Haya, dicen expertos



26/04/2018 - 08:08:16

Página Siete.- Expertos en el tema mar, que asistieron al Conversatorio: Análisis sobre la Causa Marítima, recomendaron a las autoridades buscar un acercamiento con Perú de cara a la etapa posfallo de La Haya. Señalaron que se debe preparar una estrategia que contemple hasta el peor escenario, en el que Perú no quiera ceder nada.





“Bolivia tendría que hacer un lobby diplomático frente al Perú para influir y recoger adhesiones. Perú puede ser partícipe de la negociación y en ese sentido hay que considerar los intereses del Perú para el planteamiento que se debería hacer”, explicó el analista Andrés Guzmán.





Según el experto, Perú puede ser tan importante como Chile después de que se conozca el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, donde Bolivia interpuso la demanda marítima en 2013. Bolivia busca que ese tribunal obligue a Santiago a negociar una salida soberana al Pacífico.





“Dependerá de la aceptación del Perú, porque Chile y Perú firmaron un protocolo complementario que dice que ninguno de los dos países podrá ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios de Tacna y Arica sin un previo acuerdo entre ellos”, agregó.





El general Luis Alcázar explicó, por su parte, que Bolivia debería realizar un análisis estratégico de respuestas y recursos ante las posibles acciones que podría adoptar Perú, en la fase del post veredicto La Haya.





“Es un Estado involucrado en el problema a partir de la aspiración que tienen con Arica. Lo que para nosotros significa Atacama, para ellos significa Arica. Entonces tienen el derecho de aspirar a una reivindicación de territorios”, afirmó el militar.





Alcázar sostuvo que el Gobierno de Perú, en más de una oportunidad, declaró que no permitirá que se ceda territorios a Bolivia que fueron de soberanía peruana.





“Entonces eso hay que tomarlo con muchas pinzas. El Perú no es un enemigo, es un Estado amigo, pero los Estados tienen intereses, no tienen amigos”, explicó.



Alcázar manifestó que Bolivia debería prepararse en tres ámbitos de cara al “después” de la sentencia de la CIJ: 1) educación a la población y sus antecedentes, 2) políticas y estrategias con otros Estados, y 3) política de integración con organismos internacionales.





Guzmán consideró que Bolivia debería gestar una coordinación interna para saber qué se está dispuesto a ceder.



El conversatorio comenzó el martes en la Universidad Privada San Francisco de Asís (USFA) y concluyó ayer.