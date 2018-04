Audio revela presuntas extorsiones a jefes policiales a cambio de ascensos



26/04/2018 - 08:04:05

El Día.- El diario digital ANF accedió a un audio que revela que Antonio de la Fuente extorsionó a al menos 11 jefes policiales, entre ellos al excomandante de la Policía Boliviana, general Abel de la Barra, para que puedan ascender al grado superior. De la Fuente dice que los audios fueron "inventados" por De la Barra.



"Los coroneles a mí me tiemblan, yo soy la sombra en la Policía. Hermano, 11 Comandantes he puesto, todos me llamaban antes", señala presuntamente De la Fuente en el audio en conversación con una tercera persona.



En el audio, De la Fuente relata cómo preparó el camino para que De la Barra ascienda a general y asuma el Comando de la Policía, por eso le correspondería el 50% de las ganancias que perciba el entonces Jefe Policial.



Detalla que tuvo que falsificar algunas felicitaciones para que De la Barra ascienda y así tener "en la cima, el primer afro, el gran Mandela".



"He agarrado a un ministro, él nos ha dado una felicitación, me la ha dado a mí, unita no más me ha dado y no servía para nada, nosotros necesitábamos cuatro. Puta yo las he hecho las cuatro pues y se la he hecho perfecta la firma, lo hemos presentado, como él (Ministro) me ha dado no va a decir que no me ha dado y si el día de la mañana le preguntan ¿usted ha firmado las felicitaciones? Va a decir sí, no la cantidad. Eso yo sé que es falso porque yo lo he hecho y tengo hasta los sellos", manifiesta.



Explica que este tipo de actos los realiza hace años para ayudar a los policías. "Primero hacerlo Comandante, formarlo, que sea mío totalmente" y por estos trabajos juntó mucho dinero, una parte está aquí y la otra en el exterior.



Acotó, "al otro lo tengo hincado, es el lobo feroz, es el Paniagua, y ese a mí me llama, me toma en cuenta, todo, no es pelotudo y si (él) fuera Comandante me pondría de asesor", refirió presuntamente en referencia al entonces subcomandante de la Policía, Erick Never Paniagua.



En el audio también son mencionados los oficiales Ibáñez y Cuevas quienes también pugnaban por un cargo.



De la Fuente lamenta que no exista reciprocidad del general De la Barra después de toda la ayuda que le dio para que llegue a ser máximo Jefe de la Policía.



Este audio que dura 30 minutos aproximadamente está en la Fiscalía de La Paz y es analizado.



ANF consultó a De la Barra sobre el audio y el exjefe policial negó haber recibido favorecimientos y acusó a De la Fuente de armar procesos en su contra con el fin de extorsionarlo.



Dijo que él entregó el audio a la Fiscalía para que se investigue esa situación y se procese a De la Fuente por extorsión.



"Se presentó eso a la Fiscalía, hemos presentado como un medio de prueba de extorsión, ha sido ya desdoblado en uno de los institutos forenses", manifestó.



ANF consultó a De la Fuente sobre el mimso y refirió que "el general De la Barra puede inventarse cualquier audio. Yo como ciudadano común no trabajo en el Estado, nunca lo voy a reconocer a él, nada de lo que haga, si ellos han sido capaces de plantar pruebas, estrujármelas estando enmanillado, haciendo todas esas cochinadas, qué se puede esperar de este hombre".



Dijo que el exjefe policial debe responder cómo engañó al Presidente Evo Morales, a la Cámara de Senadores, a su propio Comandante cuando él estaba postulando a General, y debe explicar sobre los más de 100 documentos "fraguados" que usó para ascender.



De la Fuente y De la Barra se siguen procesos penales que al momento están en la fase de investigación. El primero acusa a De la Barra de usar las fuerzas policiales para beneficio propio, y el exjefe policial acusó a De la Fuente de conspirar en su contra en oficinas de Tránsito.