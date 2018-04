Empresarios identifican 9 factores negativos y plantean plan de acción



26/04/2018 - 07:55:02

Los Tiempos.- La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) identificó nueve factores negativos que recaen en la economía local y plantean un plan de dinamización de la economía regional basada en el ajuste de normas, la dinamización de negocios y la dinamización de las redes.



Según el estudio del sector privado, el departamento atraviesa por una baja dinámica económica que surge a raíz de la inversión no priorizada y la falta de un marco legal confiable.



Los efectos de esa situación se traducen en la participación de sólo el 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la vocación productiva no extractiva, la participación baja en las compras estatales, el crecimiento de la tasa de desempleo, la informalidad, déficit fiscal cercano a los máximos históricos, la creciente mora del sistema bancario, red de coordinación débil y déficit comercial que alcanza los 466 millones de dólares.



En ese sentido, el plan de dinamización de la economía regional considera tres componentes: la dinamización de las redes, la dinamización de los negocios y el ajuste a las normas.



“Tenemos que lograr la competitividad territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda Cochabamba debemos trabajar de forma conjunta (…) para buscar que sea una región competitiva”, manifestó el presidente de la FEPC, Javier Bellot.



Explicó que se busca promover el clima organizacional para facilitar negocios a través de la conformación de una red entre el sector público, el privado y organismos de cooperación. Por otro lado, se busca facilitar oportunidades comerciales a través de la inversión pública priorizada para infraestructura vial y productiva, logística e investigación.



“Un ingeniero civil, al diseñar la carretera, tiene que pensar en cómo facilitar la conectividad para que sea más rápido el proceso”, manifestó Bellot como ejemplo. “Eso significa dinamizar”, acotó.



Según la información de la FEPC, el PIB local pasó de una participación del 18,27 por ciento del crecimiento nacional en el ño 2000 a un 15,88 por ciento en 2016. Por otra parte, la gestión 2016, el departamento aportó la tercera parte del total de déficit comercial a nivel nacional, cerrando 2017 con una balanza comercial negativa de 466 millones de dólares.



Los empresarios privados también observaron que sólo el 7,8 por ciento del monto total de inversión de los proyectos se encuentra en manos de las empresas bolivianas y sólo el 4,9 por ciento son cochabambinos.



Sobre este punto, Bellot afirmó que ya se solicitó al Gobierno un cambio en la normativa nacional para mejorar el acceso de las empresas nacionales a través de asociaciones con empresas extranjeras. “Al final de cuentas, nuestras empresas ejecutan proyectos, pero como subcontratadas y, lo que es peor, en esos contratos, muchas empresas extranjeras no están cumpliendo con los pagos”, sostuvo.







79% inmerso en la informalidad. Según datos de la FEPC, el nivel de informalidad es significativo porque sólo el 21,2 por ciento responde a la formalidad.







TESTIMONIOS



"El sector exportador está pasando un momento muy difícil, ha tenido una caída notable en lo que son las exportaciones, lo que es negativo". Carlos Ávila. Vicepresidente de Cadexco



"En la economía cochabambina, todas las empresas estamos sintiendo una baja, además de otros datos que son alarmantes como el contrabando". Vivian Cardona. Presidenta de Aserac



"Nosotros como transporte estamos de acuerdo plenamente cuando hablamos de que Cochabamba se está quedando rezagada y nos vemos preocupados". Gonzalo Valdiviezo. Presidente de la CDTC







CINCO PILARES DINAMIZAN LA VOCACIÓN PRODUCTIVA



La vocación económica local se basa en cinco pilares productivos, según el estudio realizado por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).



La manufactura; el turismo de salud y de servicios; la minería, hidrocarburos y energía; la agricultura, pecuaria y agroindustria, sumados a la ciencia y tecnología, conforman los cinco pilares de la economía local.



Según el informe, las industrias manufactureras representan 21,48 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del departamento, seguido por la agricultura con el 10,12 por ciento de representación.



El informe del sector privado indica que el turismo de salud y servicios se constituye en un potencial porque Cochabamba cuenta con un servicio de salud competitivo a nivel internacional, lo que atrae a personas del exterior.



En ese sentido, se pretende generar mecanismos para fomentar turismos de este tipo y ligarlos a las áreas de educación y otros servicios.



También se destacó la capacidad del desarrollo de ciencia y tecnología con calidad internacional, pero que carece de un fomento adecuado por parte de las autoridades.