Presidente reelecto pidió al SIN ampliar base fiscal



26/04/2018 - 07:52:32

El Diario.- A pocos días de cumplirse 128 años de la fundación de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el presidente de la entidad privada, Marco Antonio Salinas, fue reelecto en el cargo para la gestión 2018-2019.



Llamó a acabar con el contrabando y ampliar la base impositiva en alusión a la Aduana Nacional y al Servicio de Impuestos Internos (SIN).



Luego del acto eleccionario, realizado en el salón de su sede matriz, Salinas fue reelegido al frente del directorio conformado por Rolando Kempff, quien también fue ratificado en el cargo de primer vicepresidente, René Molina, como segundo vicepresidente, Javier Rojas, tesorero, y Adolfo Boyerman, protesorero.



TRIBUTACIÓN



El ejecutivo de los empresarios dijo que la CNC se encuentra fortalecida. Dijo que entre los desafíos que asume esta institución está el trabajar para que la base tributaria se amplíe a quienes no pagan impuestos.



“La Cámara Nacional de Comercio asume la responsabilidad de mantener el país y hay un 75% de informales que no pagan impuestos (…). Los formales estamos aguantando al país, se debe ampliar la base impositiva y acabar con el contrabando”, dijo.



Salinas expresó que es necesario que se diversifique la producción con creatividad y talento humano para lograr un mayor crecimiento económico.



“En 12 años no se ha logrado cambiar la matriz productiva; seguimos siendo exportadores de (materias primas)”, dijo el directivo empresarial, quien estudió economía en la Universidad de Lovaina y se graduó en administración de empresas de European University.



Como presidente de la CNC, ocupó durante un año la presidencia de la Secretaria Permanente del Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria Latinas, Camacol, que tiene su sede en Miami, EEUU.