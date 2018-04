Gobierno teme que el conflicto en la mina Chojlla afecte al clima de inversión



26/04/2018 - 07:47:52

El Día.- El Gobierno a través del ministro de Minería, César Navarro expresó su preocupación por los efectos negativos sobre el clima de inversiones que genera el conflicto de la mina Chojlla por lo que pidió a la empresa Internacional Mining Company S.A solucionarlo. Aclaró además, que los mineros movilizados son extrabajadores y que no tienen relación laboral con la privada.



"Hemos instruido a la empresa que resuelva este tema porque no nos puede perjudicar y eso también afecta la imagen de las inversiones en el país; le hemos pedido que resuelva el problema porque lamentablemente han generado una relación sui géneris porque les permite vivir en el campamento (a los mineros), les compran el mineral, les demoran en pagar, es una relación compleja", señaló a ANF.



En criterio de Navarro se generó una relación "irregular" entre compañía y mineros, por culpa de la empresa, pero también por los extrabajadores "que están generando un conflicto lamentable porque internamente se han generado su propio conflicto interno.Por un lado están apoyados por el alcalde los compañeros de anexos y el propio sindicato se está movilizando en contra de los compañeros anexos.



"Los trabajadores que están movilizados no son trabajadores regulares de la Chojlla, son extrabajadores del 95; segundo, que son extrabajadores que han accedido a algunas áreas de trabajo y han accedido a un apoyo técnico de la empresa, entonces no tienen relación obrero laboral, no son actores mineros legalmente constituidos", aseguró.



A denuncia de los mineros movilizados, una comisión institucional de derechos humanos ingresó a la mina Chojlla, ubicada en el municipio de Yanacachi de Sud Yungas en el departamento de La Paz, para verificar si los pobladores son víctimas de abusos por parte de Mariana Iturralde, de la empresa Internacional Mining Company S.A., sobrina del ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada.



Los mineros denunciaron que trabajan jornadas diaria entre 12 a 16 horas, que no cuentan con seguridad social y que se encuentran impagos desde hace un año. También aseguraron que sufren de cortes constantes de agua y luz en sus viviendas ubicadas en la Chojlla.