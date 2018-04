Atlético Tucumán goleó 3-0 a The Strongest por la Copa Libertadores

25/04/2018 - 22:02:42

La Razón.- Atlético Tucumán dio un paso vital para ampliar sus chances de avanzar en la Copa Libertadores, al golear este miércoles por 3-0 al boliviano The Strongest por la cuarta fecha del Grupo 3.



Leandro Díaz (31), Gervasio Núñez (45) y Luis Rodríguez (90) anotaron los goles para el "Decano", que con este triunfo reacomoda su situación y mejora su panorama en el torneo continental.



Por el momento, Libertad comanda las posiciones del Grupo 3 con 9 puntos en tres partidos, seguido por Atlético Tucumán con 6, mientras que detrás asoman Peñarol (3) y The Strongest (3).



En un duelo entre dos conjuntos necesitados, el local abordó con más ímpetu ante un Strongest que se vería replegado por completo, con los once jugadores en su propia mitad de campo en el arranque.



Pero de a poco el "Tigre" empezó a emparejar las acciones, a partir de un despliegue más intenso en el medio, y con la intención de llevar el juego a un ritmo más cansino, justamente lo contrario del pulso vertiginoso que proponía el "Decano".



Durante un rato, al cuadro argentino se lo vio impreciso y nervioso, al mismo tiempo que el clima de la noche tucumana se enrarecía con algunos proyectiles lanzados por los hinchas locales, que recién se calmaron cuando el capitán Luis "Pulga" Rodríguez se dirigió a ellos para evitar incidentes mayores.



Cerca de los 25 minutos se vio lo mejor de The Strongest, que empezaba a complicar por los costados, y por allí tuvo una ocasión inmejorable, con una notable asistencia entrelíneas de Pablo Escobar a Marvin Bejarano, pero Ausgusto Batalla salió a tiempo para atorar al volante visitante.



Sin embargo, en el mejor momento boliviano llegó el impacto del "Decano" al mentón de la visita, con pelotazo largo de Nery Leyes, amague de Miguel Rodríguez y remate raso de Leandro Díaz, inalcanzable para Ever Caballero.



Con más efectividad que merecimiento, Atlético Tucumán pegó de nuevo justo antes del final del primer tiempo con una salida por derecha de Germán Aliendro y centro para la "tijera" de zurda de Gervasio Núñez, que vulneró una discreta respuesta de Caballero.



Con varios cambios, el técnico César Farías buscó darle más profundidad a The Strongest, y el conjunto visitante pasó a tener un mayor control del balón, pero lateralizó mucho el juego y se mostró lento y falto de sorpresa como para inquietar a Atlético Tucumán.



Dentro de ese juego anodino, el cuadro argentino se reveló más punzante en sus escasas llegadas del segundo tiempo, y así llegó el tercer tanto, que coronó la gran noche de la "Pulga" Rodríguez, letal en la definición con un toque certero tras un desborde de Leyes por la derecha.



A The Strongest no le salió ni el tiro del final, y hasta el travesaño le negó el descuento a Christian Novoa, en una noche en la que el juego inofensivo le costó caro al Tigre, todavía con opciones pero seriamente complicado en la lucha por seguir en carrera en la Copa.