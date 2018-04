Amy muestra un adelanto de su boda con Sheldon

25/04/2018 - 19:10:11

El Comercio.- La boda de Sheldon y Amy, de de los principales centrales de "The Big Bang Theory", se avecina y ante esto Mayim Bialik, actriz que interpreta a la neurocientífica y novia del protagonista, avivó las expectativas de sus seguidores en Twitter con fotos de algunos detalles parte del gran día de la pareja.



La curiosidad de los fans de la serie hacia cómo sería una boda entre estos personajes, fue animada con primeros planos de los zapatos que vestirán tanto el novio como la novia. Amy parece inclinarse por un estilo tradicional, como también su prometido Sheldon, excepto por su característica elección de las medias con el diseño de Flash.



Hers and His 👠👞👰💒#shamy #wedding @bigbangtheory pic.twitter.com/xSD9clccEO — Mayim Bialik (@missmayim) 23 de abril de 2018







En la siguiente publicación sobre el ensayo de la boda, Bialik se retrata junto a Jim Parsons, intérprete del personaje de Sheldon, mientras ella luce una tiara. En la descripción de la foto la actriz incluyó el hashtag #itsatiara como guiño a uno de los momentos más divertidos y recordados de la dupla.



Sheldon y Amy, popular pareja de "The Big Bang Theory", se casarán tras siete años en pareja. El especial episodio será televisado el 10 de mayo como final de la temporada 11 de la comedia, que contará además con estrellas invitadas como Mark Hamill, Kathy Bates, Jerry O"Connell y el ilusionista Teller.



Oh my...#weddingrehersal #itsatiara pic.twitter.com/JQc4f42WEm — Mayim Bialik (@missmayim) 19 de abril de 2018



