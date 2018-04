Exdirector de Odebrecht confirmó que autorizó entrega de $us 3 millones a Humala

25/04/2018 - 19:02:16

El Comercio.- Luiz Antonio Mameri, ex director de Odebrecht en América Latina y Angola, respondió hoy al fiscal Germán Juárez que él autorizó al ex jefe de Odebrecht en Perú Jorge Barata la entrega de US$3 millones de dólares para la campaña presidencial de Ollanta Humala.



Fuentes de El Comercio señalaron que Mameri contó a las autoridades peruanas en el interrogatorio de hoy en Sao Paulo, Brasil, que la orden para realizar el aporte al Partido Nacionalista fue de Marcelo Odebrecht.



Las mismas fuentes informaron que el ex directivo de Odebrecht afirmó que recordaba “claramente” esta orden del ex CEO de Odebrecht porque fue un “pedido expreso” a través de una llamada telefónica.



De esta forma, Mameri confirmó lo que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata –en dos interrogatorios– ya confesaron ante los fiscales peruanos: que la empresa sí aportó a la campaña que llevó a Ollanta Humala a Palacio de Gobierno en el 2011.



El brasileño Luiz Mameri no era el negociador de los sobornos pero era quien ordenaba al Departamento de Operaciones Estructuradas que transfiriera los pagos ilícitos. Era, además, un hombre de confianza de Marcelo Odebrecht.



El fiscal Germán Juárez llevó a Brasil un pliego de 35 preguntas para hacerlo sobre la investigación al Partido Nacionalista, que involucra al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia.



Desde las 12 del mediodía (hora peruana), el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga al partido Fuerza Popular y a su lideresa Keiko Fujimori, también interroga a Mameri. También le hará preguntas sobre los presuntos aportes a las campañas de tres ex mandatarios: Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.