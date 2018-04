Dimite ministro peruano tras filtrarse un video en el que promete botar a su número dos

25/04/2018 - 18:50:07

RT.- Daniel Córdova, hasta hoy ministro de la Producción de Perú, renunció tras divulgarse un video en el que prometía la salida de su segundo a bordo a cambio de levantar una huelga.



Córdova prometió despedir a su viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Soldi, si el frente de pescadores artesanales levantaba un paro que llevaba varias horas de iniciado, refiere El Comercio. El video donde quedó registrado el ofrecimiento le costó el cargo.



"Es que de repente no es muy correcto, pero lo voy hacer… y el tema es el siguiente… Ustedes me solicitan el cambio de viceministro, eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días?", se le escucha decir al ahora exministro en la grabación, de acuerdo con la publicación.



Tal como ha informado el Premier Villanueva anoche a mi regreso de Arequipa puse mi cargo a disposición del Presidente Vizcarra a fin de contribuir con que el tema político no interfiera con la necesidad de resolver la problemática de la pesca artesanal. — Daniel Cordova (@DanielCordovaC) 25 de abril de 2018







Este miércoles, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, César Villanueva, anunció que había aceptado la dimisión de Córdova, quien llevaba apenas 23 días en el cargo: "He tenido una conversación y obviamente ha comprendido. Él ha puesto su cargo a disposición, y se ha aceptado", dijo.



Horas después, en su cuenta de Twitter, Córdova ratificó su renuncia y aseguró haberla presentado "a fin de contribuir con que el tema político no interfiera con la necesidad de resolver la problemática de la pesca artesanal". Este miércoles, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, César Villanueva, anunció que había aceptado la dimisión de Córdova, quien llevaba apenas 23 días en el cargo: "He tenido una conversación y obviamente ha comprendido. Él ha puesto su cargo a disposición, y se ha aceptado", dijo.Horas después, en su cuenta de Twitter, Córdova ratificó su renuncia y aseguró haberla presentado "a fin de contribuir con que el tema político no interfiera con la necesidad de resolver la problemática de la pesca artesanal".