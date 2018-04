Macron: No debemos abandonar el acuerdo nuclear con Irán

25/04/2018 - 18:35:34

VOA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó el miércoles a Estados Unidos a no abandonar el acuerdo nuclear con Irán y remarcó la posición de su país al señalar que "no se irá del acuerdo".



Macron reconoció que el acuerdo tiene deficiencias y no aborda todos los temas, pero indicó que "no debemos abandonarlo sin tener algo más sustancioso".



El presidente francés durante su discurso también rechazó el nacionalismo y exhortó a mantenerse fiel a los ideales globales de cooperación frente al terrorismo y otros desafíos, diciendo que los países aún pueden conservar sus propias identidades.



El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo estas afirmaciones en un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos el miércoles en Washington.



“No comparto la fascinación por nuevos fuertes poderes, el abandono de la libertad y la ilusión del nacionalismo”, dijo Macron.



“Podemos elegir aislamiento, retirada y nacionalismo, esa es una opción. Puede ser tentador para nosotros como un remedio temporario a nuestros temores. Pero cerrar la puerta al mundo, no detendrá la evolución del mundo”, indicó.



Durante su alocución, Macron también se refirió al trabajo conjunto en Siria y felicitó a los miembros del ejército que participaron del reciente ataque a instalaciones de armas químicas. Del mismo modo resaltó que tanto EE.UU. como Francia junto a la comunidad internacional deben trabajar para lograr la desnuclearización de la península de Corea.



El presidente Emmanuel Macron también se refirió al Acuerdo de París resaltando la importancia de tomar medidas para dejar "un planeta habitable a nuestros hijos y nietos". Igualmente, señaló que no descarta que EE.UU. regrese al acuerdo contra el cambio climático.



El líder francés en su discurso ante los 100 senadores y los 435 diputados estadounidenses también señaló que una "guerra comercial no es coherente con nuestra misión y nuestra historia" y que se necesita un comercio "justo, libre y seguro".



El honor de hablar ante el pleno del Congreso fue concedido a varios mandatarios galos y cayó por última vez en Nicolas Sarkozy en 2007.



Macron visitó la Biblioteca del Congreso antes de dar inicio a su discurso.



El actual ocupante del Palacio del Elíseo dirigió su discurso en inglés.



Presidente de #Francia: "Estoy seguro que un día EE.UU. regresará y se unirá nuevamente al Acuerdo de París". https://t.co/8Ofz4raahM pic.twitter.com/6WS3HSQ4Mo — Voz de América (@VOANoticias) 25 de abril de 2018