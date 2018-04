Choquehuanca aboga por el diálogo para no obstaculizar el proceso de unidad de Unasur

25/04/2018 - 17:58:50

La Paz, (ABI).- El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), David Choquehuanca, abogó el miércoles por el diálogo para que los seis países que anunciaron su salida temporal de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) puedan reunirse para no obstaculizar la unidad del bloque continental.



"Como las decisiones de Unasur se toman por consenso, yo considero que deberían ir a sentarse a una mesa del diálogo y plantear en ese espacio para eso es Unasur, no decir bueno que no vamos a participar eso ya es obstaculizar este proceso de la unidad de nuestros pueblos ", dijo a la Red Patria Nueva.



El viernes, Bolivia convocó a los cancilleres de los países miembros de la Unasur a una reunión extraordinaria para viabilizar la designación del nuevo Secretario General de ese organismo multilateral, después de que Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú anunciaron restringir su participación.



Choquehuanca dijo que se tiene que analizar el por qué esos países no dijeron nada sobre la designación del nuevo Secretario General de la Unasur cuando Argentina asumió la presidencia pro témpore, tomando en cuenta que quedó pendiente desde el 31 de enero de 2017, tras finalizar la gestión de Ernesto Samper.



"La Argentina tenía la presidencia durante un año, nosotros Bolivia apenas está asumiendo una semana y ya quieren pedir resultados, por qué no le dan la oportunidad, y si hay algún problema tenemos que sentarnos para dialogar, tenemos ser parte de la solución, tenemos que ser propositivos, veo con mucha tristeza", subrayó.



Afirmó que la Unasur apunta a volver al "Abya Yala" para construir esperanza, armonía, hermandad, integración y garantizar bien estar de todos los pueblos sudamericanos.



"Es importante trabajar la unidad de nuestros pueblos, los pueblos tienen que organizarse tiene que manifestarse, el poder de cambiar las cosas no solo está en manos de nuestros gobernantes, el poder cambiar nuestras cosas está fundamentalmente en el poder de nuestros pueblos", remarcó.