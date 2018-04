Diputado del PDC entra en huelga de hambre seca por Incahuasi y oficialismo dice que es tema judicial



25/04/2018 - 17:56:55

La Paz, (ABI).- El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Samuel Cruz, se declaró el miércoles en huelga de hambre seca en defensa del megacampo de gas Incahuasi, por el que existe una disputa con el departamento de Chuquisaca, mientras que el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, aclaró que ese tema es judicial y debe resolverse en ese campo.



"En este momento entro en huelga de hambre seca y pido al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, que defienda nuestra región porque nosotros tenemos toda la documentación y lo que corresponde es hacer respetar nuestro departamento", indicó Cruz.



También le pidió a Costas que no distraiga a la gente del tema declarando "mártir" a alguien que no luchó por el 21F, en referencia al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, contra quien pesa una denuncia por la compra irregular de "mochilas chinas".



En la actualidad, Chuquisaca y Santa Cruz se disputan la propiedad del yacimiento de gas y sus regalías, que permanecen congeladas por una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional desde diciembre de 2017 a raíz de esta pugna, ya que ese reservorio genera 400 millones de bolivianos al año por concepto de este beneficio.



Por su parte, el diputado Montaño, aclaró que el tema Incahuasi es un tema judicial que no se resolverá con huelgas.



"Este es un tema judicial no es un tema del Ejecutivo ni del Legislativo sino es un tema resolutivo que conmina a Santa Cruz delimitar los límites con Chuquisaca, y eso ya se ha cumplido y toca que se descongele los recursos económicos", indicó.