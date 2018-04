Evo promete Bs 15,5 millones en obras para cada municipio



25/04/2018 - 13:17:10

Correo del Sur.- Cada municipio de Chuquisaca recibirá este año un presupuesto adicional de Bs 15,5 millones para la ejecución de proyectos en cuatro programas, según comprometió el presidente Evo Morales en la recepción de propuestas para su realización mediante el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, en medio de espaldarazos a su reelección en 2019, prohibida por la Carta Magna pero avalada por el Tribunal Constitucional Plurinacional.



Tras recordar que en la gestión pasada Chuquisaca y Oruro no se beneficiaron con proyectos del programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, Morales indicó que este año ambos departamentos recibirán presupuesto en ése y otros tres programas.



En Mi Agua, indicó que cada municipio recibirá Bs 3,5 millones, para ello cada Municipalidad deberá aportar con una contraparte del 20%.



Mediante el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), señaló que cada municipio podrá recibir Bs 4 millones, sin necesidad de contraparte.



También comprometió otros Bs 5 millones para ejecutar proyectos mediante el programa Mi Riego, para lo cual deben aportar con un 20%.



“Qué bueno sería que este mes o el próximo mes ya puedan presentar los proyectos para cualquiera de los programas”, señaló Morales durante un acto en el Salón de Convenciones al que convocó a los alcaldes para que le presenten proyectos para financiarlos mediante el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”.



De 28 municipios convocados, sólo 21 presentaron sus proyectos, haciendo un total de 71 obras, las cuales demandarán una inversión de Bs 98,2 millones, sin tomar en cuenta la contraparte.



“Aquí no está la Alcaldía de la ciudad porque tiene otro tratamiento, es una ciudad grande, hay nuevas necesidades, y eso no debe traer celos con las alcaldías de las áreas rurales, las ciudades están creciendo enormemente, nuevas urbanizaciones, será otra reunión, otro tratamiento la ciudad de Sucre”, apuntó el Mandatario.



Dentro de ese paquete, 38 proyectos corresponden al área de educación, nueve sobre temática productiva, cuatro de infraestructura vial, dos para deporte, tres en salud y 15 en infraestructura social.



LA REELECCIÓN



En el acto de entrega de proyectos intervinieron el alcalde de Sucre, Iván Arciénega; el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chuquisaca (AMDECH), Bladimir Flores; la representante de la Federación de Mujeres Originarias, Indígenas y Campesinas Bartolina Sisa y el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu. Todos le proclamaron como candidato para la elección presidencial de 2019 e incluso indicaron que ya están en campaña.



“Estamos en un momento importante de mirar al mundo con respeto, con dignidad, pero al mismo tiempo con firmeza; la firmeza es que el presidente Evo Morales como símbolo, liderazgo del pueblo boliviano, este próximo año 2019 que se viene, vamos a ganar las elecciones porque el Presidente se merece tener el respaldo de todo un pueblo y de todo un continente”, señaló Arciénega.



La autoridad municipal indicó que en los casi tres años de su gestión entregó el mayor número de escuelas que nunca antes se habían construido (sin citar cifra) y que este año se inaugurarán las obras de otras 11 unidades educativas, cuya inversión alcanza a Bs 80 millones. También señaló que en su gestión se construyeron cinco hospitales, que se sumaron a los dos que había.



“Este año, ya nosotros hemos instalado la campaña por la repostulación, la defensa que nosotros, los 29 alcaldes de Chuquisaca, hacemos no solamente de Evo Morales sino a toda su gente y a sus programas que nos ha dado de regalo”, agregó el Presidente de AMDECH.



El Gobernador dijo que Evo Morales es y será el candidato “indiscutible de todos los bolivianos”, pese a que la oposición saque “alguna mentira, difamación o calumnia” para desgastarlo políticamente. “No podemos ser voceros del imperio, sino voceros de nuestro proceso a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales; preferir ser ‘llunk’u’, que nos digan compañeros, a ser ‘llunk’u’ del imperio”, señaló Urquizu.



Amdech le pide a Evo una “casita” y terreno al Alcalde



El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chuquisaca (AMDECH), Bladimir Flores, pidió al presidente Evo Morales financiar la construcción de una infraestructura para el funcionamiento de esta institución, y también solicitó al Alcalde de Sucre que provea de un terreno. El pedido no fue respondido por el Mandatario.



“Nosotros, toda la municipalidad de Chuquisaca te pedimos, no sé si será mucho, pero hermano Presidente, una casita para los alcaldes, necesitamos hermano Presidente; esa casita es la casita de la AMDECH, si nos financias muy agradecido hermano Presidente, porque necesitamos dónde hacer nuestras tareas, nuestras reuniones, nuestras coordinaciones y más aún planificar para seguir con este compromiso del proceso de cambio”, señaló Flores.