Identifican y exigen dar de baja a militar que estranguló a su pareja



25/04/2018 - 13:08:55

Página Siete.- Pablo Martínez Calvimontes es el nombre del teniente del Ejército que estranguló y golpeó a su pareja, de nombre Karina, cuyo video se hizo viral en los últimos días en las redes sociales, a través del cual denuncia y muestra la cicatriz que éste le produjo en la frente.



“Me estranguló y cuando me estaba desvaneciendo me empujó y caí con fuerza hacia el piso”, comenta la agredida, oriunda de La Paz, en el video en el que, entre sollozos, pide que se haga justicia.



El video sumó adeptos inmediatamente y varios usuarios exigieron que se dé con el paradero del militar y se lo procese por semejante agresión hacia su pareja.



El hecho se suscitó en el municipio de Warnes en el departamento de Santa Cruz, donde se abrió un proceso en contra de Martínez de parte de la propia víctima. La activista en derechos humanos, Melania Torrico, tomó contacto con Karina para brindar el apoyo de muchas mujeres activistas y profesionales de diferentes redes y plataformas que, desde que se conoció el hecho, ya se encuentran trabajando en este caso en Warnes para que se haga justicia, pero sobre todo para que el militar se haga cargo de los gastos médicos de Karina y sea dado de baja.



“El militar ya está denunciado y lo único que esperamos las activistas en este caso es que él (Martínez), no sólo a través del Tribunal Militar que tienen (en las FFAA), pueda recibir la sanción que corresponde, dentro de su reglamento interno de los militares, pero a la vez queremos que esto se resuelva a través de la justicia ordinaria”, indicó Torrico, entrevistada por Página Siete Digital.



El hecho no sólo se reduce a ésta última agresión. De acuerdo con la activista, Karina es profesora de Inglés y Martínez la impedía que pueda ejercer su profesión. Karina fue víctima de agresiones continuas en los últimos dos años en que ambos vivían en concubinato, pero este último hecho fue el más grave, pues incluso luego de estrangularla y empujarla al piso, Martínez la llevó a un centro médico y, según Torrico, la obligó a que diga a los médicos y enfermeras otra versión de cómo se suscitaron los hechos. Le dieron 14 días de impedimento.



A la fecha, comenta la activista, el militar salió de la casa de su víctima, quien todavía tiene secuelas del golpe y precisa de un neurólogo, pues tendría coágulos en la cabeza que afectan a su visión. Además denuncia que la familia e incluso la expareja de Martínez amenazan a Karina y a su entorno por haber hecho la denuncia pública en redes sociales.



De acuerdo con el Ministerio Público, de enero al 6 de marzo de este año se registraron 28 feminicidios en el país y 4.674 casos de violencia intrafamiliar o doméstica.



El año 2017 cerró con la alarmante cifra de 109 feminicidios y 32.042 casos de Violencia Familiar o Doméstica. De ese total, en 24 casos se dictaron sentencia condenatoria (17 por proceso abreviado), cinco se extinguieron por muerte del imputado.



Desde la promulgación de la Ley 348, el 9 de marzo de 2013 hasta el 6 de marzo de este año, fueron registrados 455 casos de feminicidio en el país y 129.130 casos de violencia familiar o doméstica.