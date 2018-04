Alemana ACI Systems garantiza mercado para baterías que se producirán en Bolivia



25/04/2018 - 12:27:31

La Paz, (ABI).- El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto Echazú, aseguró el miércoles que el consorcio alemán ACI Systems, elegido para industrializar el litio, garantizó el mercado de destino del hidróxido y de las baterías de ion litio que se producirán en Bolivia, a partir de la construcción de cuatro plantas en los próximos años.



Según Echazú, el mercado automotriz alemán se encargará de absorber las baterías de litio que se producirán en Bolivia, cuyo alcance también se expandirá gradualmente a otros países europeos, donde existe una industria desarrollada de vehículos eléctricos.



"No tenemos que ver el mercado y ver qué cliente nos va a comprar el hidróxido o el material catódico batería, no, y esto es algo fundamental, el consorcio aseguró el mercado. No vamos a buscar mercado, esto está asegurado", informó a los medios.



La autoridad del sector explicó que la alemana ACI Systems cumplió cuatro requisitos importantes para ser electa como socia de Bolivia en la industrialización del litio contenido en el Salar de Uyuni, en Potosí.



El primer requisito fue aceptar utilizar las salmueras residuales ya existentes en el salar, no de pozo, y como segunda condición se estableció que en la sociedad mixta el Estado boliviano tenga más de 50% de las acciones, señaló Echazú.



También dijo que como tercer requisito se estableció que la empresa debía demostrar tecnología y experiencia en el rubro; además, como cuarto requisito, garantizó el mercado destino para la producción de las baterías en Bolivia.



La sociedad entre el Estado boliviano y la alemana ACI Systems permitirá viabilizar una inversión preliminar de 1.328 millones de dólares para la construcción de cuatro plantas industriales en el Salar de Uyuni: de Hidróxido de Litio, de Materiales Catódicos, de Baterías de Litio y de Hidróxido de Magnesio, de acuerdo a fuentes oficiales.