Samper: Me siento tranquilo porque Morales es la persona indicada para resolver situación de UNASUR

25/04/2018 - 12:08:42

La Paz, (ABI).- El exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Ernesto Samper, aseguró el martes por la noche que se siente tranquilo porque el presidente boliviano Evo Morales en su calidad de titular pro témpore del bloque continental, es la persona indicada para resolver la situación de ese organismo sacudido por el anuncio de 6 de sus 12 miembros de no participar en sus instancias hasta el nombramiento del nuevo Secretario General.



"Estoy aquí muy pendiente de lo que está en este momento sucediendo con UNASUR pero también muy tranquilo porque creo que sí alguien tiene la capacidad de encontrar salidas a la situación de UNASUR es el presidente Evo Morales que es uno de los fundadores de la Unión", declaró en entrevista telefónica con la televisora privada Abya Yala.



Samper que culminó su mandando en enero de 2017, recordó que Unasur se mueve en un nivel de representación política de la región con misiones importantes que son la preservación de Sudamérica como una región de paz en el Mundo, la vigencia de los derechos humanos y la continuidad de los procesos democráticos.



El también expresidente de Colombia explicó que se ha llegado a ese extremo de dificultad porque como principio del bloque se tiene una regla que antes era positiva pero ahora le hace daño, que es el consenso.



"En la medida de que seamos capaces utilizando este consenso para llegar a una formula que podría ser de unas mayorías calificadas o algo por el estilo para la elección del secretario general, pienso que hay una posibilidad de que se encuentre una rápida salida a este tema", puntualizó.



Samper remarcó que sí la determinación de los 6 países de suspender su participación en el bloque de los 12 es política, se presentarán retrocesos que en su momento pueden derivar en no dialogar y eso perjudicaría a la UNASUR que en sus consejos tiene políticas comunes en materia de salud, educación, infraestructura, ciudadanía, estrategia militar, entre otras.



"UNASUR nació como una respuesta a la incapacidad del sistema interamericano de manejar temas importantes como por ejemplo los temas relacionados con la defensa", recordó.



Abrigó esperanzas porque la determinación de los 6 países que suspendieron su participación en la organización continental, sea solo en busca de solucionar la acefalía de la secretaría general y no por una intención desintegradora que sería lamentable en momentos en que la región requiere de unidad.