La foto de Messi que dejó perplejos a los internautas

25/04/2018 - 12:04:17

RT.- El pasado sábado el F.C. Barcelona ganó la Copa del Rey de España al golear en la final al Sevilla F.C. por 5-0 en el estadio Metropolitano de Madrid. En el marco de las celebraciones, los jugadores sudamericanos del conjunto catalán difundieron una fotografía en las redes sociales que se ha vuelto viral.



En la imagen aparecen Lionel Messi, Paulinho, Philippe Coutinho, Luis Suárez y Yerry Mina posando junto al trofeo, y a primera vista la instantánea no tienen nada inusual.



Sin embargo, algunos internautas se han fijado en el pie derecho de Messi, donde aseguran que hay seis dedos, siendo la supuesta prueba de que el astro argentino es de otro planeta por su calidad de juego.



Mina es un gigante y si hacen zoom verán que el pié derecho de messi tiene seis dedos. pic.twitter.com/dL5ExZtjJN — CRISTIAN. (@La_bn_prros) 23 de abril de 2018







Pero lejos de tratarse de una ilusión óptica, la fotografía original habría sido modificada en las redes sociales y el "sexto" dedo del pie derecho de "La Pulga" no sería más que un montaje. Para muestra la siguiente imagen, compartida anteriormente por el propio Messi, donde se puede apreciar claramente que el astro argentino tiene solamente cinco dedos en cada uno de sus pies.



