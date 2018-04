Agricultora incendia la Red por enorme parecido con Trump

25/04/2018 - 11:59:37

RT.- Una agricultora gallega ha logrado gran fama después de que su foto tomada el jueves pasado, y que destaca por su asombrosa similitud con Donald Trump, diera la vuelta primero a España y después a casi todo el mundo.



Dolores Leis Antelo, de 64 años, no se imaginaba el impacto que produciría en las redes sociales la imagen, tomada cuando explicaba las labores del campo en su finca de la localidad de Nantón (Galicia, España), informa el periódico La Voz de Galicia. "Mi niña, mi foto va muy lejos. Yo digo que será por el color del cabello", aseveró la agricultora.



La mujer nació en localidad gallega de Coristanco y ha pasado toda su vida en Cabana de Bergantiños, de donde es su marido, con quien lleva casada 40 años.



Antelo, que no tiene móvil y admitió que a ella nunca le "picó la curiosidad de tenerlo", relató que sus hijas "dicen que voy a ser famosa por esta foto, pero yo de eso no entiendo nada".



Las bromas con la imagen tampoco se han hecho esperar.



@realDonaldTrump trabajando en la huerta galega pic.twitter.com/nNt0Gn8Tbj — Don Chavito (@donchavito) 24 de abril de 2018







Dolores Leis Antelo with @EmmanuelMacron on the White House balcony.

🇫🇷 🇪🇸 pic.twitter.com/cbtiDxZ8sF — máirt (@HolyHonda49) 24 de abril de 2018