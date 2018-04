Destino del acuerdo nuclear con Irán sigue sin resolverse tras reunión Trump - Macron



25/04/2018 - 11:10:59

VOA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el martes buscar terreno común con su homólogo francés Emanuel Macron para hace frente a Irán, pero no se comprometió a continuar en el acuerdo nuclear que describió como “insensato” y “ridículo”.



Junto al visitante líder francés, Trump reiteró su crítica al acuerdo para congelar el programa nuclear de Irán a cambio de alivio a las sanciones, diciendo que no resuelve el programa de misiles de Irán ni intenta terminar con la agitación en la región.



Macron, quien hablará ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos el miércoles, antes de retornar a su país, ha tratado de persuadir a Trump de que no se retire del acuerdo firmado en 2015 entre Irán y un grupo que incluye a Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China, Rusia y Alemania.



El presidente francés dijo que discutió con Trump el deseo de un “nuevo acuerdo con Irán” que también atienda el programa de misiles balísticos del país e incluya una solución política a las actividades de Irán en Siria, Yemen, Líbano e Irak.



La jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, defendió el actual plan diciendo a los periodistas el miércoles que tiene que ser preservado.



“El acuerdo está funcionando”, dijo Mogherini. “El presidente Macron destacó ayer en la Casa Blanca muy claramente que nosotros creemos que la total implementación del acuerdo es esencial para la seguridad europea y la seguridad de la región y los europeos se apegarán a eso”.



Trump no dio indicación el martes sobre si retirará a EE.UU. del actual acuerdo nuclear con Teherán, pero emitió una advertencia a Irán.



“Si reinician su programa nuclear, tendrán mayores problemas que jamás hayan tenido antes”, dijo Trump durante la reunión con Macron en la Oficina Oval. “Pueden anotarlo”.



El presidente iraní Hassan Rouhani desestimó las conversaciones sobre un nuevo acuerdo y cuestionó el miércoles qué derecho tienen Estados Unidos y Francia a tomar decisiones sobre un acuerdo de siete naciones. Rouhani advirtió antes de graves consecuencias si Trump se retira del trato.



La retirada de EE.UU. podría crear una gran discordia entre los principales socios transatlánticos y lanzar al Medio Oriente a una agitación aún más profunda.



Macron también quiere que Trump mantenga a las fuerzas estadounidenses en el norte de Siria para evitar el riesgo de ceder el país al régimen de Assad e Irán.



Trump dijo a los periodistas que "me encantaría salir" de Siria, donde Estados Unidos tiene 2.000 soldados que buscan erradicar el grupo terrorista Estado Islámico.



"Queremos volver a casa. Volveremos a casa", pronosticó Trump. "Pero queremos dejar una huella fuerte y duradera".



El presidente de Estados Unidos también criticó a otros países de la región por no hacer lo suficiente con sus propias fuerzas para luchar contra el terrorismo y contrarrestar la amenaza iraní.



Trump dijo que Estados Unidos había gastado siete billones de dólares en Medio Oriente durante un período de 18 años y tiene "menos que nada" para mostrar.