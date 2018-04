Peña: No vamos a dar ni un solo jugador, ni uno solo

25/04/2018 - 09:02:25

Los Tiempos.- El técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, aseguró que no cederá a ninguno de sus jugadores a la selección nacional para los partidos amistosos que tiene pactado ante Estados Unidos y Corea del Sur.



“A ninguno, ni uno solo. Aquí nosotros nos jugamos cosas importantes. No vamos a dar a ninguno, ni uno solo, y lo digo así, públicamente”, fue la respuesta tajante del estratega aviador ante la consulta de si cedería a sus dirigidos para los amistosos de la Verde.



El técnico fue claro en señalar que en este tema específico no existe planificación en la dirigencia de la División Profesional.



“Las finales del torneo se disputan en mayo, y por esas fechas yo tengo que ceder jugadores por espacio de 10 días? Eso no está bien, no estoy de acuerdo”, manifestó Peña.



Se sabe que el partido contra Estados Unidos debe realizarse el 28 de mayo en Filadelfia; mientras que con Corea del Sur el cotejo será en Austria el 7 de junio, una semana antes de que se inicie el Mundial de Rusia.



El problema nace porque estos amistosos no fueron programados en fechas FIFA, motivo por el que los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores para la Verde.



La postura de Wilstermann— y seguro que de la mayoría de los clubes que estén peleando las últimas instancias del torneo Apertura– será de no ceder a sus futbolistas.



Equipo alterno



Wilstermann se presentará con equipo alterno en su visita a Real Potosí este domingo, en la última fecha de la fase de grupos del torneo Apertura.



El estratega, al final, determinó dar descanso a algunos jugadores que tuvieron mucho ruedo durante esta primera fase, para además dar un poco de ritmo a aquellos futbolistas que no tuvieron la oportunidad de jugar con continuidad.



Entre los jugadores que tendrán descanso, Peña mencionó a Alex da Silva, Cristian Chávez, Alejandro Melean, Gilbert Álvarez, entre otros.



“Estamos tratando de cuidarlos para el primer partido ante Blooming, para que estén descansados”, dijo ayer el estratega de Wilstermann, antes de iniciar con la práctica en el complejo de los aviadores.







PEÑA NO QUIERE MODIFICACIONES



Debido a que Blooming juega el 8 de mayo en la Copa Sudamericana, ya existen muchos rumores de que el partido de ida ante Wilstermann (que debe jugarse el domingo 6) podría ser reprogramado.



Para el estratega, debería respetarse la convocatoria y no estar cambiando todo.